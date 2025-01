Le nouveau trio Galaxy est dans les starting-blocks. Image: samsung

Samsung dévoile ses nouveaux Galaxy, mais un autre leur vole la vedette

Samsung a présenté ses futurs smartphones haut de gamme et a montré pour la première fois le nouveau Galaxy S25 Edge.

Oliver Wietlisbach

L'essentiel:

Galaxy S25 (à partir de 849 francs): Ecran OLED de 6,2 pouces, 12 Go de RAM et 128, 256 ou 512 Go de stockage

(à partir de 849 francs): Ecran OLED de 6,2 pouces, 12 Go de RAM et 128, 256 ou 512 Go de stockage Galaxy S25 Plus (à partir de 1049 francs): Ecran OLED de 6,7 pouces, 12 Go de RAM et 256 ou 512 Go de stockage

(à partir de 1049 francs): Ecran OLED de 6,7 pouces, 12 Go de RAM et 256 ou 512 Go de stockage Galaxy S25 Ultra (à partir de 1299 francs): Ecran OLED de 6,9 pouces, 12 Go de RAM et 256, 512 Go ou 1 To de stockage

(à partir de 1299 francs): Ecran OLED de 6,9 pouces, 12 Go de RAM et 256, 512 Go ou 1 To de stockage 7 ans de mises à jour Android et de mises à jour de sécurité

et de mises à jour de sécurité Tous les modèles peuvent être commandés immédiatement, début février dans le commerce

Samsung annonce le Galaxy S25 Edge

Samsung soigne ses modèles de smartphones Galaxy S depuis des années et cela ne changera pas en 2025. Encore un peu plus de matériel, encore plus d'intelligence artificielle et toujours sept ans de mises à jour d'Android et de sécurité. Celui qui achète cette année un Galaxy S25 avec Android 15 peut donc l'utiliser sans souci au moins jusqu'en 2032 et Android 22.



En ce qui concerne le design, Samsung reste fidèle à lui-même, mais de nouvelles couleurs devraient apporter un peu de diversité.



Le Galaxy S25 Plus en couleur Navy. Image: samsung

Nous connaissons la capacité de la batterie et la vitesse de chargement des modèles de l'année dernière et même la configuration de la caméra et les écrans ne présentent que des nouveautés minimes. Les prix des trois modèles restent inchangés par rapport à l'année dernière.



Galaxy S25: plus petit, mais techniquement à la hauteur du modèle Plus. Image: samsung

Qu'est-ce qui est nouveau avec le Galaxy S24?

C'est surtout le «petit» Galaxy S25 qui a été revalorisé: comme les modèles Plus et Ultra plus grands, il dispose désormais de 12 Go de mémoire vive au lieu de 8 Go et, contrairement à l'année dernière, il est équipé du meilleur processeur mobile possible (Snapdragon 8 Elite). Celui-ci est nettement plus performant et peut, en combinaison avec la mémoire vive plus importante, exécuter davantage de tâches d'intelligence artificielle localement sur l'appareil (nous y reviendrons plus tard).

La mise à niveau du processeur et de la RAM ainsi que la longue période d'assistance de sept ans relativisent également le prix d'entrée de 849 francs, qui reste identique à celui du modèle de l'année précédente.

Tous les modèles ont un processeur haut de gamme

Contrairement à l'année dernière, les trois modèles Galaxy S sont cette fois-ci équipés du dernier processeur haut de gamme de Qualcomm, le Snapdragon 8 Elite, et de 12 Go de mémoire vive. Selon Samsung, il en résulte une performance du processeur supérieure d'environ 40% à celle du Snapdragon 8 Gen 3 de l'année précédente. C'est un grand bond en avant, du moins sur le papier. Et tout aussi important: à performances égales, le processeur devrait fonctionner de manière 44% plus économique. La puissance IA supplémentaire de la nouvelle puce est utilisée «pour traiter des expériences IA exigeantes directement sur l'appareil», poursuit le communiqué. Cela devrait notamment profiter à la qualité des photos et des vidéos en cas de faible luminosité.

Il est réjouissant de constater que le petit Galaxy S25 n'a généralement pas à se cacher des variantes plus grandes. L'écran OLED de haute qualité est aussi lumineux et robuste que celui des modèles plus chers.

Le S25 est rechargé par câble USB-C avec une puissance maximale de 25 watts ou sans fil avec une puissance maximale de 15 watts. La batterie est ainsi entièrement chargée en 80 minutes. Les modèles plus grands peuvent charger jusqu'à 45 watts, ce qui réduit le temps de charge à 70 minutes. Le rythme de chargement reste donc lent, mais ménage tout de même la batterie, ce qui devrait augmenter sa durée de vie. Ce n'est pas sans importance, car un simple changement de batterie n'est malheureusement toujours pas prévu et le smartphone est conçu pour une durée de vie de sept ans.



Il est frappant de constater qu'à capacité de batterie égale, les nouveaux Galaxy sont tous un peu plus fins et plus légers que les modèles de l'année précédente.

Les nouveaux Galaxy ont perdu du poids, mais la capacité de la batterie reste la même. Image: @smartechdaily

Le Galaxy haut de gamme subit un lifting

Le changement le plus important est visible sur le modèle haut de gamme Galaxy S25 Ultra. Les coins de l'écran sont désormais légèrement arrondis, ce qui le rapproche du design des modèles plus petits. Il continue néanmoins à se distinguer des modèles moins chers, notamment par son cadre en titane de meilleure qualité, son stylet intégré et son appareil photo un peu plus performant. Ce dernier permet, comme sur le S24 Ultra, de prendre des photos avec un zoom d'une qualité étonnante et s'accompagne cette année d'une meilleure caméra grand angle qui devrait également permettre de prendre de jolies photos macro.



Le Galaxy S25 Ultra dispose à nouveau d'un écran antireflet et d'un appareil photo téléobjectif avec zoom optique 5x. Image: samsung

Le compagnon personnel de l'IA?

Comme il n'est pas possible de faire de grands bonds en avant au niveau du matériel et du design, Samsung essaie de tenir les clients en haleine avec de nouvelles fonctions d'IA. Pendant la présentation, presque tout tournait donc autour de «Galaxy AI». Comme pour les Pixel-Phones de Google, la qualité vidéo peut être optimisée grâce à l'IA et les bruits gênants comme le vent ou les voix peuvent être filtrés après coup en appuyant sur un bouton. Cette dernière fonction, tout comme une série d'autres fonctions IA, est opérée localement sur l'appareil.

Si cette option est activée, seules les fonctions d'IA exécutées localement sont utilisables. Image: watson

Les applications IA telles que l'interprétation, la transcription d'enregistrements vocaux, le traitement d'images ainsi que la traduction d'appels téléphoniques et de messages de chat fonctionnent hors ligne. Les photos modifiées par l'IA de Samsung reçoivent un filigrane et les méta-informations correspondantes.

D'autres applications d'IA fonctionnent obligatoirement via le cloud, les données étant alors traitées de manière anonyme. Ceux qui ne veulent pas que leurs données soient traitées ainsi peuvent le désactiver de manière centralisée pour toutes les applications d'IA dans les paramètres du système.

Samsung apporte également le chatbot IA de Google, Gemini, sur ses smartphones Galaxy. Une pression sur la touche latérale active l'IA, qui peut interagir avec les applications Samsung, Google et tierces comme Spotify et WhatsApp. On peut par exemple dire en langage naturel «cherche la photo de ma famille à la plage en août dernier» ou «joue une playlist de chansons upbeat» sans ouvrir Spotify. Ou encore, on peut photographier le contenu de son réfrigérateur et proposer à Gemini de suggérer ce que l'on pourrait cuisiner avec. Ce qui est nouveau, c'est que Google Gemini peut désormais faire plusieurs choses à travers différentes applications. Tout cela se fait «dans le respect de la sécurité des données», assure Samsung.



Une chose est claire: sans traitement en ligne, certaines applications comme Gemini ou la recherche Google «Circle to Search», utiles au quotidien, ne sont naturellement pas disponibles.



Avec «Circle to Search», il existe une manière un peu différente d'effectuer des recherches sur Google Il suffit de maintenir le bouton d'accueil ou la barre de navigation enfoncés plus longtemps et d'entourer ce que l'on souhaite rechercher. gif: watson

Et quoi d'autre?

Pour clore l'événement Galaxy, Samsung a teasé un autre smartphone.

Samsung Galaxy S25 Edge: si étroit qu'il est presque impossible de le prendre en photo. bild: Vjeran Pavic / The Verge

Il s'appelle Galaxy S25 Edge. Hormis la brève mention du nom, aucun autre détail n'a été donné dans un premier temps. Ce qu'on sait, c'est qu'il est ultra-mince et qu'il ne sortira qu'après le Galaxy S25 normal.



Cette vidéo en donne un avant-goût.

(Traduit et adapté par Chiara Lecca)