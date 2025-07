Il a terrorisé des millions d'utilisateurs et, bientôt, il ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Image: Shutterstock, Pexels

Aussi célèbre que détestable, ce message Windows va disparaître

Une page Wikipedia lui est même consacrée: après 40 ans, l'écran bleu va tirer sa révérence. Mais pour Microsoft, qu'est-ce que cela signifie?

Steve Haak / t-online

Les utilisateurs de Windows vont devoir faire preuve de courage. L’écran bleu bien connu, et surnommé avec humour le «Blue screen of Death» (écran bleu de la mort), va disparaître.

Un souci de lisibilité

C’est ce qu’a annoncé dans un billet de blog David Weston, le vice-président chargé de la sécurité des entreprises et du système d’exploitation chez Microsoft. A l’avenir, le message qui s’affichera en cas d’erreur critique apparaîtra en noir, et non plus en bleu.

Selon David Weston, la raison est que «la nouvelle interface utilisateur améliore la lisibilité, et correspond mieux aux lignes directrices de conception de Windows 11.» Les informations permettant de diagnostiquer la cause du plantage resteront toutefois accessibles.

Une volonté de s'améliorer

Microsoft prévoit d’introduire cette nouvelle interface utilisateur pour les redémarrages inattendus à partir de la fin de cet été, sur tous les appareils équipés de Windows 11 version 24H2.

Ce changement s’inscrit dans une transformation plus large du système d’exploitation. Microsoft cherche à rendre Windows plus résilient face aux plantages, en réponse à la panne informatique mondiale de l’été dernier.

Selon David Weston, comme il l’écrit dans son billet de blog:

«Construire une résilience organisationnelle est une nécessité stratégique dans une nouvelle ère de possibilités numériques»

Eviter les «blackout» généralisés

L’été dernier, des millions de PC Windows ont été paralysés par une mise à jour défectueuse de l’entreprise de cybersécurité CrowdStrike. Microsoft estime qu’environ 8,5 millions d’ordinateurs avaient été touchés. A l’époque, les messages d’erreur bleus étaient visibles sur d’innombrables écrans publics.

Le secteur aérien avait particulièrement été touché. Mais certains supermarchés, hôpitaux, banques et chaînes de télévision avaient également rencontré des problèmes.

La présidente de l’Office fédéral allemand de la sécurité informatique, Claudia Plattner, avait alors appelé les entreprises, après ce crash mondial, à prendre des mesures de précaution. Ce n’est qu’ainsi qu’elles pourraient devenir plus résistantes face aux incidents de cybersécurité.

Traduit de l'allemand par Joel Espi