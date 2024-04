Vidéo: watson

Ils ont une bonne raison de sauter

Les caméras de National Geographic ont filmé des bébés manchots dans une scène peu commune qui pourrait bien devenir de plus en plus courant avec le réchauffement climatique.

Si le fait de se retrouver en groupe au sommet d'une falaise afin de plonger dans l'eau est une activité estivale que pratiquent certains êtres humains, sachez que l'équivalent existe également dans la nature. Plus précisément en Antarctique, où résident les Manchots empereurs.

Les images du National Geographic montrent une falaise d'une quinzaine de mètres. Au sommet, toute une population de jeunes manchots se presse au bord du précipice. Un peu hésitant, on les voit sauter les uns après les autres, effectuant des saltos pour certains, avant de finir dans les eaux glacées de l'Antarctique pour y nager.

C'est ce qu'ont découvert les documentaristes du National Geographic durant leur périple au pôle Sud. Les naturalistes se sont rendus en Antarctique pour réaliser une série documentaires intitulée Secrets of the Penguins à paraître en 2025. Ils ont filmé cette scène extraordinaire à l'aide d'un drone, en suivaient une colonie de manchots dans la baie d'Atka, situé au bord de la mer de Weddell, dans l'ouest du continent.

Début janvier 2024, au cours des dernières semaines précédant la rupture des glaces lors de la fin de l'été dans l'hémisphère sud, les cinéastes ont repéré un groupe de poussins qui avaient probablement été élevés sur la banquise. Ceux-ci se dandinaient vers le nord en direction du précipice. Curieux de savoir où ils allaient, les cinéastes ont envoyé un drone pour avoir une vue à vol d'oiseau. Peu à peu, d'autres poussins ont rejoint le groupe, augmentant leur nombre jusqu'à quelques centaines, debout au sommet de la falaise.

Influencés par le changement climatique

Habituellement, les manchots empereurs vivent au bord des côtes et non sur la banquise, qui est fermement attachée à la terre. Mais depuis peu, certaines colonies nichent sur le plateau. Certains scientifiques émettent l'hypothèse que ce changement pourrait être lié à un dégel saisonnier de plus en plus précoce provoqué par le changement climatique.



Les jeunes manchots n'ont habituellement qu'à plonger que de quelques mètres pour rejoindre l’océan. Dans ce cas précis, les oisillons se sont retrouvés dans un endroit difficile d'accès pour entrer dans l’eau, tout en ayant probablement extrêmement faim, les obligeant à faire ce grand plongeon. Selon les scientifiques, les poussins sont arrivés au stade où leur duvet laisse place à leur plumage imperméable.

À ce stade, les adultes abandonnent les jeunes sur la banquise, et ceux-ci finissent par se jeter à l'eau en groupe. Or, la fonte précoce des glaces pousse la banquise à se briser avant que les oiseaux aient pu rejoindre les cotes où ils vivent la majorité de temps, sauf lorsqu'ils migrent à l'intérieur des terres pour se reproduire.



Les scientifiques s'inquiètent de la diminution soudaine de la glace en Antarctique depuis 2016. Une fonte qui aurait des conséquences désastreuses sur la survie à long terme des manchots empereurs. Selon certaines estimations, il est même possible que d'ici à la fin du siècle, toute la population des Manchots empereurs soit amenée à disparaître si le changement climatique continue sur la voie qu'il suit actuellement.