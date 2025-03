Vidéo: watson

Ces toilettes thaïlandaises suscitent l'émoi

En Thaïlande, les WC d'un parc disposent d'un miroir sans tain qui permette aux hommes d'uriner en admirant les passants.

Si la ville de Lausanne dispose de WC publics dont le verre transparent devient opaque lorsque quelqu’un les utilise, en Thaïlande, le concept est légèrement différent. Depuis quelques jours, les toilettes du parc à thème Dream World, situé à Pathum Thani, dans le centre du pays, font parler d’elles sur la toile, suite à la publication d’une vidéo devenue virale.

La particularité de ces WC pour hommes? Un miroir sans tain placé en face des urinoirs, permettant aux utilisateurs de voir ce qui se passe à l’extérieur, sans être vus de dehors. Problème: ce miroir, côté extérieur, est utilisé par les passants, notamment des femmes qui s’en servent pour se remaquiller. Pas très glamour, donc.

Bien que ce système soit en place depuis 2019 et ne semble pas déranger outre mesure les utilisateurs des deux côtés du miroir, une vidéo récente a fait réagir à travers le monde. Avec plus de 11 millions de vues, les images ont suscité un véritable débat autour de la vie privée et du consentement. Certains internautes ont qualifié ce lieu de «dégoûtant» et «dérangeant». (sbo)