Abby Hensel, l'une des jumelles siamoises, s'est mariée

Abby et Brittany Hensel, qui viennent du Minnesota, sont des jumelles siamoises non séparées. Pourtant, elles ne laissent pas ce handicap dicter leurs vies.

Simone Rafael / t-online

Un article de

Abby et Brittany Hensel, originaires des Etats-Unis, partagent le même corps. Autrement dit, elles ne sont pas des siamoises séparées. Au cours de leurs 34 années de vie, elles n'ont pas laissé leur situation entraver leurs projets: non seulement elles conduisent une voiture et aiment voyager, mais elles ont toutes deux obtenu un diplôme universitaire et travaillent comme professeurs de mathématiques.

Dans la série de télé-réalité américaine Abby and Brittany, elles ont donné aux téléspectateurs et téléspectatrices un aperçu de leur quotidien.

Les réseaux sociaux viennent d'annoncer qu'Abby Hensel a franchi une nouvelle étape dans sa vie: elle s'est mariée. En 2021, elle avait dit oui à Josh Bowling, un vétéran de l'armée et infirmier. Des photos du mariage ont été partagées sur les réseaux. Le couple vit dans le Minnesota, où les Hensel sont nées et ont grandi.

Le mariage entre Abby et cet ancien vétéran de l’armée américaine était resté secret jusqu'ici. Image: facebook

Les sœurs avaient déjà déclaré dans des interviews qu'elles aimeraient devenir mères - et que c'était physiquement possible.

Elles ne veulent pas être séparées

Abby et Brittany ont une circulation sanguine commune et partagent tous les organes en dessous de la taille. Abby contrôle le bras et la jambe droite, Brittany contrôle le bras et la jambe gauche.

Lorsqu'Abby et Brittany sont nées en 1990, leurs parents, Patty et Mike Hensel, ont décidé de ne pas procéder à une opération de séparation, la jugeant trop risquée. A l'époque, les médecins avaient déclaré qu'il y avait peu de chances que les deux survivent à l'opération. Dans une interview, Abby a déclaré:

«Nous n'avons jamais souhaité être séparées, car nous n'aurions jamais été capables de faire toutes les choses que nous faisons maintenant, comme jouer au softball, courir et faire du sport.»

Elle a également expliqué à quel point leurs personnalités sont différentes et comment elles gèrent ça:

«Je suis plus rose et girly que Brittany... nous alternons donc les tenues» Abby

Seule une grossesse sur 200 000 environ aboutit à la naissance de jumeaux siamois. Environ 70% d'entre eux sont des femmes. La plupart sont mort-nés.

(Traduit et adapté par Chiara Lecca)