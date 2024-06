Le développeur d'IA le plus connu est OpenAI avec ChatGPT, qui a déclenché l'engouement pour cette technologie fin 2022. Derrière chaque chatbot, qui fournit des réponses étonnamment proches de celles des humains aux questions des utilisateurs, se trouve un «grand modèle linguistique», en anglais «Large Language Model» (LLM). Il s'agit d'un logiciel très complexe basé sur des algorithmes de deep learning et entraîné avec d'énormes quantités de données. D'où son nom.

Le groupe de Zuckerberg se livre à une course avec d'autres entreprises pour savoir qui peut proposer l'IA générative la plus performante.

Remarque : sur la plateforme du réseau social X (Twitter), on trouve quelques réactions d'utilisateurs dont l'opposition aurait été rejetée. Il s'agit probablement de cas isolés et d'erreurs techniques.

«Même si vous n'utilisez pas nos produits et services et que vous n'avez pas de compte, il se peut que nous traitions vos informations pour développer et optimiser l'IA chez Meta. Cela peut par exemple se produire si vous apparaissez sur une photo partagée par un utilisateur de nos produits ou services, ou si un utilisateur mentionne des informations vous concernant dans une publication ou une légende qu'il partage sur nos produits ou services.»

«Sans les lois sur la protection des données en Europe, nous ne saurions peut-être jamais que Meta utilise nos données pour entraîner ses modèles d'IA. Ces lois obligent les entreprises à divulguer comment elles collectent, traitent et stockent les données, et à offrir aux utilisateurs la possibilité de s'y opposer.»

C'est un e-mail discret qui est arrivé dans la boîte de centaines de millions d'utilisateurs et d'utilisatrices. Son contenu est révélateur: le groupe Facebook y indique, dans des phrases alambiquées, un changement assez important: il veut utiliser vos publications Instagram et Facebook (textes, photos, vidéos) pour entraîner ses modèles d'IA. Si vous ne le souhaitez pas, vous devez déposer une objection auprès de Meta.

Mark Zuckerberg fait entraîner son intelligence artificielle, «Meta AI», avec les publications partagées sur Instagram et Facebook. Cependant, en tant qu'utilisateur, on n'est pas obligé de l'accepter. Du moins en Europe.

La saison des embouteillages sur l'Everest est ouverte

La fenêtre météo qui permet l'ascension du mont Everest vient débuter. Les bonnes conditions permettent aux alpinistes d'atteindre le toit du monde, non sans créer quelques bouchons.

La saison d’alpinisme a débuté depuis avril au Népal. Elle se déroule jusqu’à début juin, une période où des centaines d’alpinistes affluent au Népal qui abrite huit des quatorze plus hauts sommets du monde. Au printemps, les températures sont plus clémentes et les vents généralement plus faibles, ce qui permet l'ascension des 8849 mètres du Mont Everest.