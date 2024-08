Apple prépare des nouveautés pour septembre

Début septembre, on devrait découvrir les nouveaux produits Apple, notamment l'iPhone 16.

Les fans de la marque à la pomme peuvent désormais noter la date dans leur agenda. Selon Majin Bu, un internaute spécialisé dans la technologie sur X, le prochain grand événement Apple aura lieu le mardi 10 septembre à 10 heures du matin. Même si la date n'a pas été officiellement confirmée, elle semble plausible. L'année dernière, les présentations des nouveautés Apple avaient également eu lieu le deuxième mardi de septembre.

Qu’est-ce qui est attendu? Apple présentera très probablement ses modèles d’iPhone 16. De nombreux détails ne sont pas connus. Selon les rumeurs, la variante Pro de l'iPhone apparaîtra dans une nouvelle couleur en plus des versions blanc, noir et argent. Comme le rapportent plusieurs fuites, il s’agit d’un genre d'or foncé surnommé «Titan Desert».

Une nouveauté pour l'appareil photo?

L'iPhone 16 pourrait également avoir un nouveau bouton pour son appareil photo, comme le rapportait en janvier le magazine américain The Information, citant des sources proches du dossier. Ce bouton pourrait être placé sur le côté droit de l'appareil, sous le bouton marche/arrêt, écrit The Information. Il devrait réagir à la fois à la pression et au toucher et faciliter la manipulation de l'appareil photo en mode horizontal.

Comme le magazine l'affirme, il n'y aura pas d'autres changements visuels sur les nouveaux modèles d'iPhone. Selon les rumeurs, l'iPhone 16 Pro et l'iPhone 16 Pro Max ne seront que légèrement plus grands que les versions précédentes.

Apple lance-t-il de nouveaux AirPods?

Selon une autre source, Apple prévoit de remplacer ses AirPods 2 et ses AirPods 3 par une nouvelle génération. C'est ce qu'a rapporté le journaliste de Bloomberg, Mark Gurman, dans son bulletin hebdomadaire.

Les AirPods 2 d'Apple sont sur le marché depuis cinq ans. dr

Ainsi, la marque souhaite commercialiser les appareils appelés AirPods 4 en deux versions: un modèle d'entrée de gamme et une version légèrement mieux équipée et plus chère.

La différence la plus nette: seul le modèle milieu de gamme des AirPods 4 devrait avoir une suppression active du bruit - également appelée Active Noise Cancelling (ANC). Selon Mark Gurman, les deux appareils ont un design similaire.

Les deux modèles avec port de chargement USB-C

Le site 9to5mac rapporte que les deux versions pourraient être chargées via USB-C, bien que le média spécialisé suppose que seuls les appareils les plus chers prendront en charge le chargement sans fil, comme le font les modèles d'AirPod actuels.

