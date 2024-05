Hilary Duff a vécu un accouchement très particulier

Hilary Duff a donné naissance à sa troisième fille la semaine dernière. Elle a accouché chez elle, dans l'eau et voici pourquoi c'est si particulier.

Hilary Duff, l'actrice qui s'est fait connaître avec Disney Channel, c'est 26,9 millions de followers sur Instagram. Son dernier post montre plusieurs photos de l'accouchement de sa troisième fille (mais de son quatrième enfant) le 3 mai dernier. Mais cette naissance est particulière, car la maman de 36 ans a décidé de faire ça chez elle, dans une baignoire.

«Ma femme, véritable déesse guerrière, a donné naissance à notre belle Townes Meadow Bair à la maison le 5/3/24"» Matthew Koma, le mari d'Hilary Duff sur Instagram

Hilary Duff a désactivé les commentaires sous cette photo sur son compte Instagram. Image: instagram hilaryduff

«Déesse guerrière», c'est presque un euphémisme quand on sait ce qu'implique une naissance dans l'eau, c'est-à-dire l'absence de péridurale. La péridurale est une anesthésie partielle grâce à un cathéter posé dans le dos entre deux vertèbres. En gros, fini les contractions. On ne sent pratiquement rien, les jambes sont en coton et c'est bien ça le problème. Car en cas de complication (une césarienne d'urgence) il faut aller vite, les secondes comptent et la maman doit être capable de sortir de la baignoire rapidement. L'autre raison, c'est parce que le cathéter de la péridurale doit rester propre et sec.

On peut accoucher dans l'eau en Suisse, mais pas dans tous les hôpitaux. A la maternité de Morges et aux CHUV, c'est possible, alors qu'aux HUG, on ne peut qu'utiliser les baignoires, qui ressemblent davantage à des jacuzzis, pour tenter d'atténuer les contractions. En effet, l'eau chaude, qui ne doit pas dépasser les 37 degrés, température du corps, aiderait à soulager la douleur.

Les baignoires d'accouchement sont rondes et grandes comme des jacuzzis. Image: instagram hilaryduff

En plus d'avoir accoucher sans péridurale, Hilary Duff a donné naissance chez elle (comme elle l'avait déjà fait en 2021), ce qui est un deuxième risque pour les mêmes raisons déjà mentionnées: en cas de pépin, il faut filer à l'hôpital et le temps est compté.

Le quatrième enfant d'Hilary Duff s'appelle Townes Meadow Bair. Image: instagram hilaryduff

Alors pourquoi souffrir autant quand il y a des techniques pour atténuer la douleur et pourquoi prendre le risque de ne pas accoucher dans un hôpital ou une clinique? Parce que certaines femmes comme Hilary Duff veulent donner naissance le plus naturellement possible. C'est une tendance depuis plusieurs années, tout comme l'allaitement qui est revenu en force depuis les années 1990. Avant, dans les années 1970, c'est l'avènement des mouvements féministes, une époque de libération de la femme, de combat pour la légalisation de la contraception et du droit à l'avortement.

Si plusieurs célébrités comme Alyson Hannigan, Evan Rachel Wood ou encore Mila Kunis ont elles aussi accouché chez elles, cela reste une pratique rare. En Suisse, selon la Fédération suisse des sages-femmes, en 2022, il y a eu 1076 accouchements à domicile.

Mais on rappelle que ce n'est pas parce que Hilary Duff et d'autres femmes accouchent sans péridurale et à la maison qu'elles sont plus fortes que celles qui accouchent avec péridurale et à l'hôpital. Chaque femme mérite un respect égal quant à ses choix personnels. Comme pour l'allaitement, personne ne devrait culpabiliser les femmes qui donnent le biberon et personne ne devrait se moquer de celles qui donnent le sein. Au final, toutes les mamans sont des déesses guerrières.

