«Mon bébé ressemble désormais à RoboCop»

Après le casque pour la tête plate, voici l'orthèse de la hanche. Yeah!

Marie-Adèle Copin Suivez-moi

Une amie me disait il n'y a pas si longtemps: «Tu as de la chance avec Ambica, elle n'est jamais malade.» C'est vrai que depuis qu'elle est née, il y a 7 mois, ma fille n'a rien chopé malgré les nombreuses bronchiolites de l'hiver. Cela dit, si elle n'est jamais malade, elle est néanmoins mal foutue: elle porte un casque 22 heures sur 24 à cause de sa tête plate et désormais, elle porte une orthèse de la hanche. On appelle aussi ça un «cruiser», ce qui fait tout de suite plus cool, mais ça ne lui permet pas de cruiser comme Snoop Dogg. En tout cas, les deux machins ensemble, on dirait RoboCop.

Elle porte cette orthèse 22 heures sur 24 (18 si je suis honnête) à cause d'une légère dysplasie qui a été diagnostiquée tardivement. Pourtant, à quatre semaines, quand la pédiatre a fait l'examen nécessaire qui détermine si oui ou non il y a dysplasie (c'est quand on les voit manipuler les hanches de bébé), il n'y avait rien à signaler. Mais il arrive que ça se développe plus tard.

C'est le pédiatre-orthopédiste, celui qui suit le problème de tête de ma fille qui a fait une radio de ses hanches. Pourquoi? Très franchement, j'en sais rien. Il est allemand et un peu obtus. Quand je lui ai dit qu'elle n'avait jamais fait de radio des hanches, il m'a regardé comme si je lui annonçais que la Terre était plate. Je me suis sentie un peu merdique, surtout qu'après la radio, il m'a annoncé la bonne nouvelle:

«votre fille va devoir porter ça»

Il a brandi le cruiser, un machin archaïque fait de plastique et de scratch qui écarte les hanches de bébé. Combien de temps? «Autant qu'il le faudra.» Le genre de réponse qu'on n'a pas envie d'entendre, parce que ça peut autant dire quelques mois comme quelques années. J'ai ravalé mes larmes. Je ne voulais pas pleurer devant ce médecin dénué de tact. Surtout qu'il faut imaginer que tout ceci s'est déroulé avec ma fille qui n'arrêtait pas de pleurer.

La dysplasie de la hanche est une malformation qui touche environ 1 bébé sur 1000. Pour faire compliqué, «c'est un défaut de maturation de l’acétabulum, insuffisant pour englober correctement la tête fémorale», comme l'écrit le CHUV. Pour faire simple, le fémur est mal emboîté dans l'articulation. Si la dysplasie est remarquée tardivement, ce sont les parents qui s'en rendent compte quand bébé se met à marcher et qu'il boite ou marche de manière anormale sur les orteils. Si on ne fait rien, l'enfant se retrouve avec de l’arthrose précoce (avant 30 ans) et il faut remplacer la hanche par une prothèse totale.

En sortant de chez ce docteur, certes qualifié, mais avec l'empathie d'une IA, je me suis effondrée (une des nombreuses crises de larmes de maman en panique). J'imaginais déjà le moment où j'allais mettre cette orthèse pour la première fois à ma fille, je voyais ce truc comme un objet de torture. Mon bébé qui commençait à peine à ramper et qui venait d'apprendre à se retourner, autant sur le ventre que sur le dos, allait devoir tout recommencer. Je l'imaginais avec ce truc, sur le dos, gigotant comme une tortue sur sa carapace. Car le cruiser allait l'handicaper, du moins au début. Mais je me rends compte que les bébés sont quand même solides et s'adaptent si vite. Je découvrais plus tard qu'elle apprendrait à ramper avec et même à se retourner.

Bah alors, on n'est pas bien là? rhino cruiser

Je me faisais une montagne de ce truc, aussi parce que le pédiatre orthopédiste n'a pas trouvé les mots (ne les a même pas cherchés) pour me rassurer. C'était lui RoboCop finalement.

Pour le moment, au lieu de faire la planche comme le font les bébés de son âge, comme elle a les jambes très écartées, ma fille ressemble à Spider-Man prêt à combattre. Ça lui donne un certain style. Elle s'assoit très bien avec son orthèse et à ma plus grande surprise, les premières nuits ont été très faciles. On la mettait sur le ventre, elle ne pouvait pas se retourner mais ça n'avait pas l'air de la gêner. On a juste dû acheter des gigoteuses plus larges.

Comme je l'ai dit, je ne sais pas combien de temps ma fille va devoir porter cette orthèse, mais sur internet, j'ai vu des enfants de 2 ans et plus avec ce truc, marcher en crabe. Ça ne me rassure pas des masses, mais si ça peut lui éviter une opération plus tard, je la lui ferai porter autant de temps qu'il faudra.

