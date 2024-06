Il pensait marcher trois heures, il s'est perdu dix jours

Une randonnée se transforme en épreuve de survie pour un homme de 34 ans. Pendant dix jours, il a erré dans les montagnes sans équipement.

Anna-Lena Janzen / t-online

Un article de

Une randonnée qui ne devait durer que trois heures s'est transformée en exercice de survie pour Lukas McClish. Cet homme de 34 ans a erré pendant dix jours dans les montagnes de Santa Cruz, en Californie, avant que les secours ne le découvrent. Voici son histoire.

Lukas McClish était parti sans équipement, armé uniquement d'un couteau à cran d'arrêt et d'une lampe de poche. Il portait un pantalon, un chapeau et des chaussures de randonnée. Ce ne devait être qu'une courte balade, comme il l'a raconté aux médias locaux après son sauvetage. Mais l'homme s'est perdu, notamment parce que le balisage avait été détruit par les récents incendies dans la région.

Ce randonneur expérimenté était parti le 11 juin et devait être de retour au plus tard pour le repas de la fête des Pères le 16 juin. Comme il ne s'est pas manifesté, sa famille a alerté les autorités et une opération de recherche a été lancée.

Jeudi dernier, il a pu être retrouvé grâce à un drone du bureau du shérif de Santa Cruz, au milieu du Big Basin Redwoods State Park, le plus ancien parc national de Californie. McClish a été retrouvé «sans blessures majeures et a été réuni avec sa famille», a indiqué le bureau du shérif dans un communiqué sur X.

Un puma l'aurait suivi

Sur la chaîne locale KSBW, McClish a raconté son expérience: «Je me suis senti à l'aise tout le temps et je n'étais pas inquiet». Par moment, il a été suivi par un puma. «C'était cool. Il gardait ses distances», a déclaré McClish. L'animal veillait sur lui, pense-t-il.

Le malheureux aventurier mangeait des baies sauvages et utilisait sa chaussure de randonnée pour boire l'eau des ruisseaux et des cascades.

«J'ai simplement fait de la randonnée tous les jours. Je montais un canyon, je descendais un canyon jusqu'à la prochaine chute d'eau et je m'asseyais près de la chute d'eau pour boire de l'eau dans ma botte.»

Il n'a pas cessé d'appeler à l'aide, a-t-il ajouté. «Je veux un burrito et un taco bowl – j'y ai pensé tous les jours quand, après cinq jours, j'ai commencé à réaliser que j'étais peut-être dépassé», a-t-il répondu à la question de savoir comment il avait pu survivre si longtemps sans nourriture.

Traduit et adapté de l'allemand par Léa Krejci