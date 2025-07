Voici 5 destinations espagnoles hors des sentiers battus

L'Espagne est un lieu de vacances très populaire: il y fait chaud, il y a des plages et ce n'est pas loin. Mais plutôt que s'agglutiner dans les célèbres stations balnéaires et autres grandes villes, de nombreux lieux méritent le détour. En voici 5 à retenir.

Dorothea Meadows / t-online

Un article de

Dans de nombreuses stations balnéaires espagnoles, la colère s'intensifie contre le surtourisme. Les locaux se sentent de plus en plus étouffés par la hausse des loyers, les centres-villes bondés et les touristes bruyants. Les protestations aux Baléares, aux Canaries ou à Barcelone en attestent: le seuil de tolérance est atteint. Les voyageurs eux-mêmes confient de plus en plus chercher des alternatives aux hauts lieux touristiques surpeuplés.

Le pays regorge pourtant de régions jusqu'à présent peu mises en avant et qui se réjouiraient de voir débarquer davantage de visiteurs. La Rioja, l'Estrémadure ou El Hierro accueillent les vacanciers à bras ouverts. En s'y rendant, on découvre une culture authentique et une nature intacte.

La Rioja

Vin, tapas et villages tranquilles

La Rioja se trouve au nord du pays, au pied des Pyrénées. Malgré son vin réputé dans le monde entier, seuls 180 000 touristes étrangers la parcourent chaque année. Un chiffre qui atteint plutôt 15,5 millions à Barcelone. La région compte plus de 500 domaines viticoles, dont des fleurons architecturaux comme le domaine Marqués de Riscal, conçu par Frank Gehry.

Le domaine Marqués de Riscal a l'air de sortir d'une application IA. Image: Shutterstock

Les villes de Haro et Logroño attirent les visiteurs par leur ambiance médiévale, leurs bars à tapas et leurs spécialités, comme les patatas a la riojana. En juin, il faut assister à la «Batalla del Vino» - avec 50 000 litres de vin rouge.

L'Estrémadure

Terres du patrimoine de l'Unesco

A l'ouest de l'Espagne, l'Estrémadure marque la frontière avec le Portugal. On la considère comme l'une des régions les plus secrètes. Elle abrite pourtant trois sites classés au patrimoine mondial de l'Unesco: Mérida et ses ruines romaines, la ville médiévale de Cáceres et le monastère de Guadalupe. Les amoureux de la nature trouveront aussi leur bonheur dans le parc national de Monfragüe.

Le parc national de Montfragüe à River Tajo, Estrémadure, Espagne. Image: Shutterstock

Malgré les lieux de tournage de Game of Thrones, l'Estrémadure demeure largement épargnée par le tourisme international. «Pour les personnes qui recherchent l'authenticité, c'est l'endroit idéal», promet Martin Kelsey, qui organise des excursions d'observation des oiseaux. A essayer absolument: la Torta del Casar, un fromage local, et le festival international de musique Womad.

Le nord

Côtes verdoyantes et étés doux

Si vous cherchez à éviter la côte méditerranéenne bondée, vous voici au bon endroit. Vous trouverez sur la façade Atlantique des paysages authentiques faits de falaises, de villages de pêcheurs et des plages isolées, de la Cantabrie à la Galice en passant par les Asturies. L'été y est plus frais que dans le sud - idéal pour les vacanciers actifs et ceux en quête de tranquillité.

Pour les amateurs de rando: les Asturies. Image: Shutterstock

Sur le plan gastronomique, le nord vous régalera avec ses spécialités: les percebes (un fruit de mer typique qui ressemble à des pénis de chihuahuas quand on les ouvre, mais qui s'avère être délicieux) ou le cidre. De nouveaux itinéraires de randonnée, dont les Senderos Azules en Galice, devraient permettre de désengorger le chemin de Saint-Jacques. «Nous voulons promouvoir la durabilité et lutter contre le surtourisme», explique une porte-parole de l'office du tourisme espagnol.

El Hierro

La durabilité bien gardée des Canaries

El Hierro, la plus petite et la plus occidentale des îles des Canaries, n'attire qu'environ 26 000 visiteurs par an, dont 4100 de l'étranger. Elle n'est pas reliée au continent par des vols directs ce qui la préserve. On y découvre donc une nature spectaculaire: roche volcanique, forêts denses et spots de plongée de première classe. L'île constitue une réserve de biosphère de l'Unesco. En 2023, elle a produit pendant près de 36 jours de l'électricité exclusivement à partir d'énergies renouvelables.

C'est si paisible. Image: Shutterstock

«Nous aimerions concilier tourisme et qualité de vie», assure la directrice du tourisme, Davinia Suárez Armas. Les hôtes apprécient non seulement l'environnement, mais aussi l'hospitalité et la cuisine insulaire. Les amateurs d'authenticité trouveront leur bonheur - le tout sans tourisme de masse.

Teruel

L'arrière-pays médiéval

La province de Teruel se situe à l'est de l'Espagne, à environ quatre heures de route au sud de Barcelone. Sans liaison ferroviaire, elle a longtemps vécu dans l'ombre, jusqu'à ce qu'un mouvement de protestation local, «Teruel existe» fasse son entrée au parlement. La région attire par ses châteaux, son architecture mauresque et ses traces de dinosaures vieilles de 150 millions d'années.

Le village La Fresneda, Teruel. Image: Shutterstock

Truffes, baignade dans la nature et randonnées dans les parcs font de cette région un petit paradis. Le tourisme y est bien reçu, mais pas envahissant.

(Traduit de l'allemand par Valentine Zenker)

