Stromae annonce un film

«Merci du fond du coeur pour votre soutien. Votre gentillesse et votre empathie, suite à l'annulation de la fin de la tournée, m'ont énormément touché. Je suis conscient que cette situation a pu en décevoir certains et j'aurais aimé clôturer l'aventure Multitude sur une meilleure note. C'est pourquoi avec mon équipe (...), nous avons rassemblé l'ensemble des images existantes autour du live afin de vous offrir la possibilité de découvrir gratuitement le show ou de simplement le revivre. Plus d'infos suivront bientôt. J'espère que le film vous plaira»

Stromae