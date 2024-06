Justin Timberlake arrêté pour conduite sous influence

Cannes: le meilleur et le pire des looks

Justin Timberlake est actuellement en tournée. Il se produit à Chicago ce week-end et doit jouer deux spectacles à New York la semaine prochaine.

Dans ce clip, Bella Hadid s’engage

Le mannequin d'origine palestinienne a participé à un clip vidéo enregistré entre 2021 et 2024 à Gaza, dans une Palestine «occupée depuis toujours».

L'artiste canado-soudanais Mustafa, autrefois connu sous le nom de Mustafa the Poet, a dévoilé mercredi son dernier single et clip intitulé Gaza Is Calling. Réalisé par Hiam Abbas entre 2021 et 2024, ce projet voit tous ses bénéfices être reversés au Fonds de secours pour les enfants palestiniens. Sur Instagram, Mustafa partage les détails de la création de ce morceau, racontant le processus de 2021 à aujourd'hui.