Les anciens camarades, collègues et amis de Loana lui disent adieu.

«Elle voulait juste être aimée»: Les stars pleurent la mort de Loana

La disparition de Loana à 48 ans suscite une vague d'émotion et de nombreux hommages au sein du milieu de la télévision.

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C’est une page de l’histoire de la télévision française qui se tourne avec la disparition de Loana, première gagnante de l’émission Loft Story, à l’âge de 48 ans. Celle qui avait captivé des millions de téléspectateurs au début des années 2000 laisse derrière elle l’image d’une icône à la trajectoire aussi fulgurante que fragile.

Depuis l’annonce de son décès, les hommages se multiplient pour saluer la mémoire de celle que beaucoup surnommaient la «Cendrillon» des temps modernes. De Jean-Pierre Foucault à Énora Malagré, en passant par sa productrice historique Alexia Laroche-Joubert, de nombreuses personnalités du petit écran ont pris la parole pour exprimer leur émotion et honorer le souvenir de cette figure indélébile du paysage audiovisuel.

Enora Malagré

«La responsabilité du milieu de la télévision est immense»

Bouleversée par la disparition de Loana, l'ancienne chroniqueuse Énora Malagré a pris la parole sur ses réseaux sociaux pour dénoncer l'envers du décor du petit écran. Dans une story Instagram chargée d'émotion, elle pointe directement du doigt «la responsabilité du milieu de la télévision» dans le destin tragique de la première star de la téléréalité française.

Loin de s'en tenir à un simple constat, elle fustige l'hypocrisie de certains acteurs du secteur: «Je ne sais même pas comment certaines et certains qui se répandront en hommages larmoyants peuvent dormir tranquille», a-t-elle écrit. Un cri du cœur qui vient souligner, une fois de plus, les dérives d'un système que la chroniqueuse juge broyeur d'humains.

instagram de enora

TBT9 et Cyril Hanouna

«Absolument tragique»

L'équipe de TBT9, Cyril Hanouna à leur tête, a appris la nouvelle en direct. Un choc pour tous. «Pas possible», entend-on murmurer sur le plateau. «On est très secoués par cette nouvelle absolument tragique», déclare notamment Gilles Verdez, qui décrit Loana comme une personnalité «fragile, mais talentueuse, passionnante et passionnée». «Elle était souvent seule. Les voisins étaient inquiets, ils ont appelé la police, elle a été retrouvée chez elle.»

Jordan De Luxe, qui a déclaré que Loana parlait beaucoup du passé, s'est également exprimé. La star, explique-t-il, ne voulait qu'on se rappelle que d'une photo: elle, qui agite la main depuis une voiture sur les Champs-Élysées, alors qu'elle venait de gagner Loft Story.

Loana en 2001, à sa sortie de «Loft Story». vu sur x

Un saut dans les archives: «Gagnants de Loft Story: Christophe et Loana se rendent à la réception organisée par la boîte de nuit Étoile». Image: Sygma

Sam Zirah

«Au revoir Loana»

L’influenceur Sam Zirah, qui avait reçu Loana à plusieurs reprises sur sa chaîne YouTube pour retracer son parcours, a tenu à lui adresser un dernier adieu sur X. Se remémorant ses souvenirs de jeunesse, il confie: «Ado, je te regardais dans le Loft en rêvant de te rencontrer. Adulte, j’ai eu la chance de t’interviewer plusieurs fois. Comme tu le disais si bien… c’est ça, la magie de la vie».

Au-delà de l'émotion, Sam Zirah a tenu à passer un message ferme concernant l'image de la star. Il insiste sur le fait qu'il ne veut «surtout pas» que l'on dise de Loana «que la télé-réalité l’a détruite». Selon lui, la première icône de la téléréalité française «détestait» que le public puisse avoir cette vision de son existence.

Au revoir Loana 🤍



Ado, je te regardais dans le Loft en rêvant de te rencontrer.

Adulte, j’ai eu la chance de t’interviewer plusieurs fois.



Comme tu le disais si bien… c’est ça, la magie de la vie.



Et ne dites surtout pas que la télé-réalité l’a détruite : elle détestait ça.… pic.twitter.com/BR7QqLmx3h — Sam Zirah (@SamZirah) March 25, 2026

Laure de Lattre

«Elle voulait juste être aimée»

Ancienne compagne de route de Loana dans l’aventure Loft Story, Laure de Lattre s’est confiée au Parisien sur le destin «dramatique» de celle qui fut la première icône de la téléréalité française. Avec beaucoup de recul, elle analyse l’après-émission:

«Le Loft aurait pu changer sa vie, mais sa vie est devenue pire, largement pire après. Ce qui l’a abîmée, ce n’est pas l’émission, c’est toute la vie qu’elle a eue après.»

Selon elle, le manque de préparation et de repères a joué un rôle crucial dans cette descente aux enfers: «On n’était pas préparés à ce qu’on a vécu. Et quand on n’a pas de repères…», déplore-t-elle auprès du quotidien.

Au-delà du tourbillon médiatique, Laure de Lattre retient surtout une quête affective inachevée: «Elle voulait juste être aimée. C’est ça qui est hypertriste: elle voulait juste ça.»

Jean-Pierre Foucault

«Nous prions pour son repos»

L’animateur Jean-Pierre Foucault a pris la parole sur X pour réagir à la disparition de Loana, évoquant une célébrité «qui l’avait fragilisée et dont elle voulait désespérément sortir». Il s’est notamment remémoré le passage de la star dans son émission Je suis une célébrité, sortez-moi de là !, où il avait pu côtoyer celle qui fut la première icône de la téléréalité française.

Ému par cette fin de parcours solitaire, l’animateur a conclu son message avec solennité: «Elle est partie, seule, nous prions pour son repos». Par ces mots, il souligne le contraste saisissant entre la lumière des projecteurs et l'isolement dans lequel s’est éteinte la star.

Loana avait participé au Brésil à l’émission

« Je suis une célébrité sortez moi de là !» cette célébrité qui l’avait fragilisée et dont elle voulait désespérément sortir . Elle est partie,seule ,nous prions pour son repos . — Jean-Pierre Foucault (@Foucault_JP) March 25, 2026

Alexia Laroche-Joubert

«N’oublions jamais que derrière son image se cachait une femme sensible et extrêmement intelligente»

C’est avec «une immense émotion» qu’Alexia Laroche-Joubert a réagi au décès de Loana sur son compte Instagram. Celle qui avait produit l’émission Loft Story s’est remémoré leur rencontre historique: «Cela fait 25 ans que nos chemins se sont croisés, et je suis honorée d’avoir partagé tant de souvenirs avec elle», a-t-elle écrit.

Au-delà de l’icône de télévision, la productrice a tenu à saluer la personnalité profonde de la star. Pour conclure son message, elle a invité le public à porter un regard plus juste sur son parcours:

«N’oublions jamais que derrière son image se cachait une femme sensible et extrêmement intelligente»

Jean-Edouard Lipa

Ancien candidat emblématique de la toute première émission de téléréalité en France, Jean-Édouard Lipa a réagi au décès de Loana via une story Instagram. Celui qui avait partagé l’aventure à ses côtés (et une séquence qui a marqué histoire) a sobrement exprimé sa tristesse face à cette disparition prématurée.

Dans un message court, mais empreint de solennité, il a salué la mémoire de son ancienne collègue : «C’est toujours triste de voir partir quelqu’un trop tôt... rip», a-t-il écrit. Un hommage qui vient s’ajouter aux nombreuses réactions suscitées par la fin tragique de l'icône du Loft.

Benjamin Castaldi

En début de soirée, l’animateur Benjamin Castaldi a tenu à saluer la mémoire de Loana sur son compte Instagram. Celui qui fut le présentateur emblématique de Loft Story au début des années 2000 a partagé son émotion suite à la disparition de la star.

À travers un message empreint de nostalgie, il a rappelé l'impact indélébile de celle qui a marqué les débuts de la téléréalité en France. Un hommage sobre qui souligne le lien indéfectible unissant l'animateur à l'icône du programme qui les a tous deux révélés au grand public.

«Il y a des visages qu’on n’oublie jamais. Et le sien, celui de Loana fait partie de notre histoire collective»

Benjamin a également aligné quelques mots poignants: «On est tous un peu responsables parce qu’on a tous regardé. Parce qu’on a tous commenté»».

«Elle incarnait une innocence brute dans un monde qui ne pardonne rien. Et nous, on n’a pas su être à la hauteur de ce qu’elle nous a donnés»

(jod)