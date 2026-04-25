En Suisse, les ponts suspendus sont nombreux et majestueux. Image: Eischoll Tourismus/Marco Schnyder

Voici les 10 ponts suspendus les plus longs de Suisse

Ils fascinent et effraient en même temps. Voici notre classement des ponts suspendus suisses.

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Le pont suspendu de Grub (AR/SG)

Longueur: 180m

Randonnée: 4 km

Durée: 1 heure

Difficulté: Facile

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Ce pont relie Grub à... Grub. Et oui, il s’agit bien de deux villages différents, situés dans deux cantons distincts. En traversant le pont suspendu, on franchit le ruisseau Mattenbach, qui marque la frontière entre Saint-Gall et Appenzell Rhodes-Extérieures.

Le pont est sécurisé et sa traversée et facile. Image: Reto Fehr

Construit en 2019, l’ouvrage, bien que solide, procure la véritable sensation d’un pont suspendu. Peut-être parce que sa longueur de 180 mètres contraste avec sa largeur, à peine 65 centimètres.

Lors de son inauguration, il figurait encore au 8e rang des plus longs ponts suspendus du pays. Il est désormais tout en bas du top 10.

D’un côté se trouve le canton d’Appenzell Rhodes-Extérieures, et de l’autre, celui de Saint-Gall. Image: Reto Fehr

A Grub (SG), plusieurs places de parc sont disponibles. Vous pouvez simplement aller jusqu’au pont suspendu, puis revenir sur vos pas.

Ceux qui préfèrent une petite boucle peuvent traverser le Mattenbach, un peu plus bas dans la forêt.

Une suggestion d'itinéraire

Le pont suspendu de Niouc (VS)

Longueur: 200m

Pas de suggestion de randonnée cette fois-ci, on peut s’y rendre en voiture. Proche de là, se trouve un kiosque, quelques bancs, et avec un peu de chance, vous verrez quelqu’un tenter un saut à l’élastique. Ou, peut-être, serez-vous tenté par l'expérience?

D’un rouge éclatant, le pont suspendu de Niouc attire immédiatement le regard. Image: Shutterstock

Vous pourriez ensuite dire que vous avez sauté du plus haut pont suspendu de Suisse. L'ouvrage surplombe, en effet, la gorge de la Navisence, à 190m de hauteur. Jusqu’en 2017, c’était même le pont le plus haut du pays, et entre 1922 et 1929, le plus haut du monde.

L'ouvrage a en réalité été construit en 1922 pour accueillir une conduite d’égout, que l’on peut voir encore aujourd’hui. Fermé durant plusieurs années, le pont de Niouc a été rénové en 1996, puis de nouveau ouvert au public.

Si vous souhaitez emprunter ce pont suspendu de 200 mètres de long, il vous en coûtera 5 francs. Mais l’expérience en vaut la peine, c’est sans doute l’un des ponts suspendus les plus impressionnants de Suisse.

La passerelle de Corbassière (VS)

Longeur: 210m

Randonnée: 17km

Durée: 7 heures 30

Difficulté: Elevée

Notre itinéraire ici



Depuis 2014, la passerelle de Corbassière permet de franchir la moraine du glacier du même nom. Comme celui-ci recule chaque année davantage, le sentier a été sécurisé. Longue de 210 mètres et perchée à 70 mètres de hauteur, elle relie les cabanes de Brunet et de Panossière.

La passerelle de Corbassière se trouve proche d'un glacier. Image: Shutterstock

Vous pouvez visiter le pont en une seule journée, mais il est préférable de combiner cette expérience avec une nuit en cabane, dans l’un des deux refuges. En raison de travaux forestiers, le chemin le plus direct entre la cabane de Brunet et la vallée est fermé depuis la fin octobre. Il vaut donc mieux planifier votre excursion pour l’été prochain.

Le pont permet de franchir une moraine. Image: Shutterstock

Un autre argument plaide en faveur d’une excursion durant les mois plus chauds, si vous partez de Mauvoisin, le sentier monte à près de 2900 mètres d’altitude. Il vaut donc mieux s’y rendre en été, lorsqu'il y a plus de chances que la neige ait disparu.

Une suggestion d'itinéraire

Le pont suspendu de Milibach (VS)

Longueur: 260m

Randonnée: 2km

Durée: 30 minutes

Difficulté: Facile

L'itinéraire ici

Nous voilà déjà à la 7e plus longue passerelle suspendue de Suisse. Depuis 2022, celle-ci relie les villages valaisans d’Eischoll et d’Unterbäch. Large de 1m20, le pont traverse le Milibach à une hauteur de 65 mètres.

Le pont de Milibach est facile à traverser. Image: Eischoll Tourismus/Marco Schnyder

Le point fort de cette structure de 260 mètres de long est sans doute la petite plateforme d’observation située en son centre, avec son impressionnant système de stabilisation visible en dessous.

En son centre, la passerelle suspendue abrite une petite plateforme d’observation. Image: Eischoll Tourismus/Marco Schnyder

D’ici, vous profiterez d’une vue splendide sur le Bietschhorn. Pour des photos spectaculaires, nous vous conseillons de choisir l'angle de vue où le pont est de profil. On a alors l’impression qu'il traverse le vide.

Une suggestion d'itinéraire

Le pont tibétain de Carasc (TI)

Longueur: 270m

Randonnée: 5,5km

Durée: 2 heures

Difficulté: Moyenne

L'itinéraire que nous vous proposons



A condition de savoir où regarder depuis Bellinzone, vous pourrez apercevoir le pont tibétain de Carasc. Celui-ci se courbe de manière spectaculaire au-dessus du versant boisé qui domine la gorge.

La courbure du pont tibétain tessinois est impressionnante. Image: Shutterstock

Lorsqu’il a été inauguré en mai 2015, le pont a figuré durant quelques semaines parmi les 3 plus longs ponts suspendus de Suisse. Même sans cette distinction, avec ses 270 mètres de long, il mérite la traversée.

Image: Shutterstock

Pour la randonnée, afin d’éviter toute la montée à pied, il est conseillé de prendre la télécabine. Après avoir traversé le Valle di Sementina, vous pourrez ensuite redescendre tranquillement à travers la forêt tessinoise jusqu’au fond de la vallée.

Une suggestion d'itinéraire

Le pont de La Pendenta (GR)

Longueur: 270m

Randonnée: 5,5km

Durée: 1 heure 45

Difficulté: Moyenne

Notre itinéaire



L'ouvrage le plus récent de cette liste est la Pendenta, près de Disentis (GR). Inaugurée en 2024, cette construction mesure 270 mètres de long, et enjambe le jeune Rhin antérieur.

Le pont grison a été inauguré l'année dernière. Image: keystone

L’organisme Graubünden Ferien lui attribue une longueur de 300 mètres, tandis que le site du projet indique 270 mètres. Si les chiffres divergent, tout le monde s’accorde sur le fait que le passage, large d’un mètre, culmine à 95 mètres au-dessus du fond de la vallée.

La Pendenta surplombe le Rhin. Image: keystone

Notre suggestion d'itinéraire

Le pont relie l’église de Sontga Gada au hameau de Mumpé Medel, et possède également une dimension historique. L’itinéraire que nous vous proposons a un intérêt particulier, car après avoir traversé le pont, vous pouvez descendre jusqu’au bord du fleuve.

Le Goms Bridge (VS)

Longueur: 280m

Randonnée: 2,3km

Durée: 40 minutes

Difficulté: Facile

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Quelques semaines seulement après l’inauguration du pont tessinois, un autre pont suspendu de 10 mètres de plus a été inauguré, le Goms Bridge, qui enjambe le Rhône.

Le Goms Bridge fait 280m de long. Image: Shutterstock

Le pont est large et étonnamment stable. Vous pouvez même y pousser un vélo sans difficulté. Là aussi, la visite en automne vaut particulièrement le détour, lorsque les forêts alentour se parent de leurs couleurs flamboyantes.

Le pont est large et très agréable à traverser. Image: Shutterstock

Vous pouvez associer cette traversée avec un lieu un peu plus sinistre, la potence d’Ernen. Du 15e au 18e siècle, c’était là le lieu d’exécution du tribunal supérieur du Zenden de Goms.

La dernière sentence y a été appliquée en 1764, alors que trois voleurs originaires de l’Obergoms y ont été exécutés. Au cours des trois siècles précédents, de nombreuses victimes innocentes ont été exécutées, notamment des femmes accusées de sorcellerie. A noter qu’Ernen est un très beau village plein de charme.

Une suggestion d'itinéraire

Gummischlucht: le pont panoramique de Sigriswil (BE)

Longeur: 340m

Randonnée: 10km

Durée: 3 heures

Difficulté: Moyenne

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On ignore pourquoi ce pont s'appelle la Gummischlucht. Mais la passerelle panoramique de Sigriswil s’étend sur 340 mètres au-dessus de cette gorge dominant le lac de Thoune.

Le pont s'envole au-dessus de la gorge de Gummischlucht. Image: Shutterstock

L’ouvrage, inauguré en 2012, est extrêmement stable et permet d’admirer une vue grandiose sur le Niesen et les Alpes.

Le panorama sur le lac de Thoune et la pyramide du Niesen n’est pas mal du tout. Image: Shutterstock

Pour la randonnée, rendons les choses un peu plus intéressantes et suivons un tronçon du sentier panoramique, en passant notamment par la Balmflue, jusqu’à Thoune. Un très beau parcours.

Notre d'itinéraire

Le Skywalk de Sattel-Hochstuckli (SZ)

Longueur: 374m

Randonnée: 6km

Durée: 1 heure 45

Difficulté: Facile

Notre proposition d'itinéraire



Le Skywalk de Sattel-Hochstuckli a été inauguré en 2010. A l’époque, avec 374 mètres, il était le plus long pont suspendu de Suisse, et même d’Europe. Aujourd’hui, il n’est plus que le 2e du pays, et ne figure plus parmi les premiers du continent.

Oui, le pont est également ouvert en hiver. Image: Shutterstock

Mais cela ne change rien à son emplacement grandiose, ni à la beauté spectaculaire de la randonnée. Le pont reste ouvert en hiver, ce qui en fait une expérience vraiment particulière.

Vous pouvez combiner la traversée du pont, situé tout près de la station supérieure, avec une randonnée jusqu’à Mostelegg, puis revenir au point de départ par le sentier panoramique qui passe devant l’Ängelstock. Sinon, les enfants adoreront le Sattel-Hochstuckli, avec sa piste de luge d’été et son château gonflable.

Une suggestion d'itinéraire

La passerelle suspendue Charles-Kuonen (VS)

Longueur: 494m

Randonnée: 7km

Durée: 3 heures 30

Difficulté: Moyenne

L'itinéraire



Depuis 2017, le passerelle suspendue Charles-Kuonen, située au-dessus de Randa dans la vallée de Matter, détient le titre de plus long pont suspendu de Suisse. Il ne lui manque en réalité que 6 mètres pour atteindre la barre symbolique des 500 mètres.

La passerelle Charles-Kuonen est de loin le pont suspendu le plus long de Suisse.

L’automne est sans doute la meilleure saison pour le découvrir, lorsque les mélèzes autour se parent de jaune doré, et que les sommets environnants sont déjà saupoudrés de neige.

Le pont fait également partie du sentier de l'Europe, un itinéraire de deux jours reliant Grächen à Zermatt.

Le paysage depuis la passerelle est à couper le souffle. Image: Shutterstock

A l’échelle européenne, la passerelle valaisanne occupe désormais la 6e place. Mais cela fera l’objet d’un prochain article...