La star de la téléréalité Loana est décédée

Loana Petrucciani, figure emblématique de la télé-réalité française, a été retrouvée morte à son domicile de Nice à l'âge de 48 ans.

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L'ex-star de téléréalité Loana retrouvée morte à son domicile de Nice par la police municipale. Révélée au grand public en 2001 grâce à «Loft Story» sur M6, elle avait séduit les spectateurs par son charme et sa candeur, sans oublier sa liaison très médiatisée avec Jean-Edouard. Mais elle n'était jamais parvenue à transformer cette exposition soudaine en véritable tremplin.

Elle avait fait étalage de ses soucis d'addiction dans la presse et sur les plateaux de télévision. Hantée par ses démons, meurtrie par la violence et l'alcoolisme de son père, elle avait traversé une vie jalonnée de bonheurs éphémères et de chutes douloureuses.

Des tentatives pour revenir au sommet

Après avoir remporté «Loft Story», elle avait participé en 2006 à une autre émission de télé-réalité dans la jungle brésilienne, «Je suis une célébrité: sortez moi de là!», dont elle avait fini troisième, le cycliste Richard Virenque ayant terminé à la première place.

Tout en multipliant les projets, dont un album, la jeune femme avait alors commencé à faire la Une de la rubrique faits divers: découverte inanimée à son domicile en 2009, elle avait dit avoir été agressée par deux hommes.

Quatre ans plus tard, elle était hospitalisée et plongée dans le coma après une tentative de suicide, son entourage révélant alors qu'elle avait déjà tenté plusieurs fois de mettre fin à ses jours. (ats/afp/svp)