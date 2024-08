Ces 66 scandales qui ont éclaboussé Madonna

En débarquant à New York dans les années 70, complètement fauchée, Madonna a servi de modèle nu, quand elle n'était pas serveuse ou danseuse.

Dès son arrivée sur scène aux VMA, en 1984, la jeune femme marque les esprits dans une robe de mariée et une ceinture argentée «Boy Toy», qui heurte l'Amérique puritaine.

Une tenue tout aussi iconique que son corset en satin Jean-Paul Gaultier pour entamer Like A Virgin.

Quant au clip de la chanson, rempli d’images controversées, d'une femme assassinée par des suprémacistes blancs à des croix en feu, en passant par un baiser avec un saint noir, il lui a valu d'être qualifiée de «satanique» et boycottée par l'Eglise catholique.

Ainsi qu'une rupture de contrat avec Pepsi, mis sous pression par des groupes religieux, et l'annulation de leur publicité en commun.

C'était sans compter le clip de Open Your Heart où elle s'affiche en stripteaseuse, qui embarque un très jeune garçon avec elle.

En parlant de garçon: en 1985, après six mois de relation, elle se marie avec l'acteur alors méconnu Sean Penn sur une plage de Malibu.

Du coup, Sean Penn a décidé d'avoir recours à la manière forte: dégainer son .45. Un tempérament brûlant et des accès de violence sur un plateau de tournage qui aboutiront à une peine de 60 jours de prison pour le mari de Madonna en 1987.

Au milieu des rumeurs d'abus, de violences conjugales et d'une sordide affaire de radiateur (oui, vraiment), Madonna demande le divorce.

Tout comme la biographie non-autorisée publiée par son frère, Christopher, Life with My Sister Madonna, qu'elle avait refusé d'embaucher comme directeur de tournée.

En 1990, au tour du clip Justify My Love de provoquer un énorme buzz avec ses scènes de bondage, d'orgie bisexuelle et de sadomasochisme. Du coup, il sera interdit de diffusion sur MTV.

Ce qui en fait l'épisode le plus censuré de l'histoire des talk-shows télévisés américains.

Et oui, il y a bien eu un moment où Madonna a demandé à David Letterman de renifler ses sous-vêtements.

En tout cas, SEX est un tel best-seller qu'il éclipse la sortie de son album Erotica, dont le clip se retrouve également censuré dans de nombreux pays et interdit par MTV, après seulement trois diffusions.

Ce qui n'empêche pas la superstar de récidiver tout au long de sa carrière quand il s'agit de choquer les communautés religieuses. En 2006, son interprétation de Live to Tell où elle apparaît crucifiée sur scène pousse le pape Benoît XVI à réclamer son excommunication.

En 2012, l'artiste de 50 ans suscite d'autres débats sur la censure avec son morceau Girl Gone Wild. Sauf que cette fois, la vidéo qui montre des hommes nus dans des positions diverses et variées n'est pas interdite par MTV, mais par YouTube.

Bah, c'était rien par rapport au choc d'American Life, où une Madonna révolutionnaire s'affiche sous les traits de Che Guevara, devant un drapeau américain déstructuré. Face au boycott des médias conservateurs, elle a fini par rétropédaler et censurer son propre clip, en le remplaçant par une version édulcorée.

L'homme avec qui Madonna est resté le plus longtemps est Guy Ritchie, dont elle se sépare au bout de huit ans de mariage. Elle lui verse au passage entre 76 et 92 millions de dollars - ce qui en fait l'un des divorces les plus coûteux de l'histoire.