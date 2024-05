Shakira sur le point de régler ses ennuis avec le fisc espagnol

Shakira - qui a vu son nom apparaître dans les «Pandora Papers», vaste enquête journalistique accusant plusieurs centaines de personnalités d'avoir dissimulé des avoirs dans des sociétés offshore - reste en revanche toujours dans le viseur du fisc espagnol pour l'année 2011. La chanteuse s'est séparée de Gerard Piqué en 2022 et s'est installée depuis avec ses enfants à Miami. (ats/jch)

La chanteuse de «Waka Waka» avait été condamnée, dans le cadre de cet accord, à payer une amende de plus de 7,3 millions d'euros correspondant à «50%» du montant de la fraude. Elle avait déjà versé, par ailleurs, 17,45 millions d'euros au fisc pour régulariser sa situation dans cette affaire.

Convoquée au tribunal en novembre pour y être jugée, elle avait scellé un accord de dernière minute avec le parquet et s'était ainsi évité un procès promettant un déballage de sa vie privée.

Shakira, mise en cause à de multiples reprises par le fisc espagnol, s'est déjà évité un procès fin 2023 devant le tribunal de Barcelone dans le cadre d'une procédure distincte.

La volonté du parquet de classer l'affaire doit encore être approuvée par le tribunal, mais elle éloigne a priori la perspective d'un procès et d'une lourde amende pour la chanteuse.

La chanteuse avait versé 6,6 millions d'euros en août à la justice pour montrer sa volonté de régulariser sa situation vis-à-vis du fisc. Une somme correspondant au montant dû aux autorités fiscales, augmenté d'intérêts de retard et de frais de régularisation.

Un tribunal de la périphérie de Barcelone avait annoncé en juillet avoir lancé des poursuites contre l'interprète de «Hips don't lie», soupçonnée d'avoir utilisé des sociétés domiciliées dans des paradis fiscaux pour éviter de payer l'intégralité de son impôt sur le revenu et sur la fortune cette année-là.

Shakira devrait éviter une nouvelle fois un procès pour fraude fiscale en Espagne. Le parquet a demandé mercredi le classement de poursuites contre la star planétaire, près de six mois après un accord avec les procureurs dans une procédure distincte.

Le parquet accusait la chanteuse colombienne de ne pas avoir payer ses impôts en Espagne de 2012 à 2014, alors qu'elle avait vécu ces années-là plus de 183 jours par an dans le pays.

Shakira a été mise en cause à de multiples reprises par le fisc espagnol.

Shakira a été mise en cause à de multiples reprises par le fisc espagnol. Keystone

