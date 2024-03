Qui est AD Laurent, la sulfureuse star porno qui est dans la sauce?

AD Laurent a d'abord percé dans la téléréalité avant de devenir acteur X.

Qui est AD Laurent, le sulfureux acteur porno qui est dans la sauce?

Le sulfureux candidat de téléréalité reconverti dans le milieu porno AD Laurent est visé par une plainte pour viol. Alors qu'il dénonce de «fausses informations», Booba a pris part à la polémique.

«Votre pupuce préférée est attaquée». Voici quelques jours, AD Laurent - Adrien Laurent de son vrai nom - a saisi ses réseaux pour annoncer une nouvelle des plus sérieuses le concernant. L'influenceur et acteur porno est en effet ciblé par une plainte pour viol. Rembobinons les derniers chapitres.

Australie, 2018

Selon la plaignante – une jeune femme âgée de 28 ans – l'influenceur star de TikTok et de Mym l'aurait contrainte à avoir un rapport sexuel non protégé. Ils se seraient rencontrés dans une boîte de nuit en Australie, en 2018, et auraient entamé une relation d'une dizaine de jours, rapporte BFM TV. Alors qu'elle aurait catégoriquement et à plusieurs reprises refusé un rapport sans préservatif, Adrien Laurent l'aurait pénétrée sans son consentement.

Selon le site Actu.fr, la jeune femme affirmerait, en outre, avoir été forcée à faire une fellation.

C'est par voie de communiqué et par la voix de l'avocat de la plaignante, Maître Basson-Larbi, que BFM TV a pris connaissance du dossier.

«Les crimes de viols qu'elle a subis et dont elle porte les stigmates pour le reste de ses jours sont indélébiles, mais son chemin de survie et de résilience passe par le dépôt de cette plainte» Le communiqué.

De son côté, l'influenceur a vivement contesté les faits, dénonçant un «sketch» orchestré uniquement «pour lui nuire». Il explique notamment sur TikTok:

«Je ne savais pas que j'avais eu une petite copine pendant 10 jours en Australie. La pupuce en question, tu peux te manifester s'il te plaît? Ton identité n'a toujours pas été révélée» AD Laurent.

«Agresser des filles, manipuler des filles et forcer des filles à faire quoi que ce soit, ce n'est pas dans mes principes et mes valeurs. Je n'ai pas besoin de ça. Je condamne tellement ce genre de comportement» AD Laurent.

L'acteur porno âgé de 29 ans a en outre déclaré: «le problème, c'est que ce genre de fille décrédibilise le combat sur les vraies agressions sexuelles et le harcèlement que peuvent subir les femmes. C'est tellement triste».

De la «real TV» aux

plateaux X

Si vous ne le connaissez pas encore – ce qui est tout à fait possible si vous n'êtes pas un habitué des programmes de téléréalité ou si vous n'êtes pas de la GenZ –, AD Laurent est un ancien candidat de téléréalité reconverti en acteur pornographique.

Le jeune homme se fait d'abord connaitre grâce à une apparition dans l’émission Garde à vous: Retour au service militaire sur M6. Il était alors âgé de 21 ans. Adepte de fitness, obsédé par le corps parfait et doté d'une grande gueule, le coach sportif fait mouche tant auprès du grand public que des prod'. Il se fait intégrer aux Princes de l'amour sur W9, puis rejoint la quatrième saison de Friends Trip sur NRJ12. Une ardoise qui lui permet de pénétrer la plus grosse émission de «recylage des candidats de real TV», les Anges de la télé-réalité.

Il se mettra en couple avec Shanna Kress, et finira comme il se doit dans La Villa des cœurs brisés. Le point d'orgue, avant une reconversion éclair, en 2019, dans le milieu du porno. Pour se lancer, AD Laurent tourne essentiellement aux USA, nous apprend BFM TV. Il se construit un véritable QG sur Mym, et une arrière-cour cossue sur la plateforme TikTok, sur laquelle il comptabilise une base de 1,3 million de followers.

AD compte une grosse poignée de fans dont une bonne partie de jeunes femmes – qu'il appelle ses «pupuces» – et qui le suivent avec ferveur au gré des nombreux lives qu'il tient sur la plateforme détenue par ByteDance.

Le contenu proposé sur TikTok ou Instagram n'est pas sexuellement explicite, contrairement à d'autres plateformes. Cependant, l'influenceur n'échappe pas à quelques polémiques, rappelle le site de télé 7 jours. Il avait notamment choqué la Toile pendant le confinement, «après avoir organisé des concours de twerks en live sur Instagram, durant lesquels des mineurs ont participé».

Nombre d'internautes avaient fustigé son comportement, notamment ses «grognements», qualifiés comme «dénigrants pour la gente féminine».

«Calmez votre pote Adrien à grogner, comme ça il me dégoûte» Un internaute, relayé par Ohmymag

«Adrien élu meilleur chien de l’année 2020» Un internaute, relayé par Ohmymag

En outre, son «AD Show», une émission en live lancée en avril 2020 sur Instagram, ne cesse de faire jaser. Comme le décrit Voici, le spectacle, «souvent très sexy, voire quasi érotique», est jugé trop sulfureux pour la plateforme grand public. La soirée mettant en scène Ruby Nikara et Little Leah, en lingerie et dans des pauses lascives, n'hésitant pas à mettre des «coups de fesses dans la tête d’Adrien», finira par indigner.

«Je suis choquée, outrée, mais abasourdie par les live de Laurent et Ruby, ça vire au porno et Instagram n’agit même pas?!» Un internaute au sujet de l'AD show.

Toujours provocateur, l'influenceur s'était défendu sur Instagram, comme le relaie Voici:

«Pour résumer la situation en France à l’heure actuelle: on critique beaucoup, mais on adore les culs!» AD Laurent. source: voici

Booba s'en mêle

La diffusion de la plainte pour viol n'a pas échappé au radar à polémiques du plus célèbre des chasseurs «d'influvoleurs», aka Booba. Le duc de Boulogne n'a pas hésité mettre son grain de sel dans les débats qui déchainent la Toile, en se munissant de sa meilleure arme - les tweets:

«Voilà c'était qu'une question de temps et c'est pas fini (...)» Booba sur X.

Le rappeur a également utilisé le hashtag «influvioleur», en repostant les stories de AD Laurent.

Pour l'heure, AD Laurent assure ne pas avoir pu lire la plainte en question. «Je n'ai rien reçu, alors que toute la presse s'excite (...)». La star X a annoncé avoir lui-même contacté son propre avocat pour obtenir le document. «C'est du délire! (...) L'avocat de la plaignante ne veut pas rentrer en contact avec nous!»

Sollicité par BFMTV, AD n'a cependant pas souhaité s'exprimer par canal médiatique.