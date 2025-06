Madame «chabadabada» est décédée

Nicole Croisille, voix emblématique et figure de la chanson française, est décédée à 88 ans des suites d’une longue maladie.

Image: AFP

Nicole Croisille, voix de la chanson française dans les années 1970 mais aussi comédienne et danseuse, est morte à 88 ans dans la nuit de mardi à mercredi «des suites d'une longue maladie», a annoncé son agent à l'AFP mercredi.

«Jusqu'au bout, elle s'est battue avec beaucoup de force et de courage», a déclaré Jacques Metges, indiquant que l'interprète des tubes Parlez-moi de lui et Téléphone-moi et de l'entêtant chabadabada du film Un homme et une femme était décédée à Paris.

Née le 9 octobre 1936 à Neuilly-sur-Seine, près de Paris, Nicole Croisille a entamé sa carrière artistique comme danseuse, d'abord au sein du ballet de la Comédie-Française qu'elle intègre à 17 ans. Trois ans plus tard, elle décroche le premier rôle dans L'Apprenti fakir, une comédie musicale de Jean Marais.

Un passage aux Etats-Unis

En 1958, elle intègre la troupe de Joséphine Baker. Partie aux Etats-Unis où elle approfondit sa passion pour le jazz, elle sort son premier 45 tours en 1961, une adaptation de Ray Charles.



Au total, une vingtaine d'albums studio sont à mettre son actif.

Sa rencontre avec le cinéaste Claude Lelouch et le compositeur Francis Lai en 1966 est décisive. Le chabadabada va l'abonner aux génériques du réalisateur (Vivre pour vivre, Les uns et les autres, Itinéraire d'un enfant gâté, Il y a des jours et des lunes).

Plusieurs tubes pour une célibataire convaincue

De 1970 à 1980, les tubes s'enchaînent: Parlez-moi de lui (1973), Une femme avec toi (1975) ou encore Téléphone-moi (1975). «Je n'ai chanté que des chansons d'amour et je sais ce que j'ai apporté aux gens», disait cette célibataire convaincue, sans mari ni enfant, à Paris Match en 2017.



Nicole Croisille avait, sur sa fin de carrière, laissé de côté la chanson pour retourner sur les planches dans les théâtres parisiens.

En 2019, elle campait une ancienne danseuse et ex-maîtresse d'un riche antiquaire dans la comédie grinçante de Sacha Guitry «N'écoutez pas, Mesdames!», aux côtés de Michel Sardou. «Je m'amuse comme une petite folle! A mon âge, je n'aime que les gageures!», avait-elle confié à l'AFP juste avant ses 83 ans. (jah/ats)