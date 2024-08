Des étoiles filantes et une pleine lune bleue? Ce sera ce lundi. Image: Shutterstock

Une pleine lune bleue rarissime va illuminer le ciel

La pleine lune arrive. Et on a plein de choses à vous dire à son sujet.

C'est quoi déjà une pleine lune? Elle se produit lorsque la face visible de la Lune, depuis la Terre, apparaît entièrement illuminée par le Soleil. La pleine lune est le contraire de la nouvelle lune.

Quand aura lieu la pleine lune en août?

C'est tout bientôt. La Lune sera pleine ce lundi 19 août 2024, à très exactement 20h26 en Suisse.

Que faut-il savoir sur la pleine lune du 19 août?

Elle sera rarissime. Rarissime, car la lune de ce lundi sera une Super lune et une Lune bleue. Quesaco? Une Super lune arrive quand l'astre lunaire est au plus proche de la Terre. Comme elle sera moins éloignée de nous, elle apparaîtra plus grande. Selon la Nasa, on aura l'impression qu'elle est 14% plus grande et 30% plus brillante. Il s'agira donc de bien fermer vos rideaux si vous êtes sensible à sa lumière.

Une lune est dite bleue quand elle est supplémentaire. Habituellement, la pleine lune arrive une fois par mois, mais tous les 2,7 ans, on la voit une treizième fois. Souvent on dit qu'une lune est bleue lorsque c'est la deuxième pleine lune d'un même mois. Mais il existe également une autre définition plus ancienne: elle désigne alors la troisième pleine lune dans une saison qui en comporte quatre (au lieu des trois habituelles), ce qui est le cas cette fois-ci.

Le plus communément, la lune d'août est appelée «lune des esturgeons». Ce poisson (celui dont on tire le caviar) étant, selon la tradition amérindienne, plus facilement pêché à ce moment.

On la nomme parfois «pleine lune des moissons» lorsqu'elle tombe plus tard dans le mois. Cette année, la pleine lune des moissons arrivera le 17 septembre.

La pleine lune d'août 2024 sera en verseau

Une pleine lune en Verseau amplifierait le besoin de liberté, d'indépendance, et de pensée avant-gardiste, tout en incitant à remettre en question les normes établies. Elle encouragerait une approche rationnelle et détachée des émotions, favorisant ainsi l'analyse plutôt que la réaction impulsive.​

Comment observer la pleine lune du 19 août 2024?

Selon MétéoSuisse, le ciel sera majoritairement dégagé sur la Suisse romande.

Vous aurez peut-être aussi la chance de voir encore les étoiles filantes des Perséides. Les dernières devraient filer devant nos yeux ce 24 août.



Vous aurez peut-être aussi la chance de voir encore les étoiles filantes des Perséides. Les dernières devraient filer devant nos yeux ce 24 août.