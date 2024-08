Voici comment observer la plus grande pluie d'étoiles filantes en Suisse

Les Perséides sont une pluie d'étoiles filantes la plus prolifique de l'année. Une étoile filante en août 2012 au-dessus de l'observatoire d'Arosa. Image: KEYSTONE

Voici tout ce qu'il faut savoir sur les Perséides, la plus grande pluie d'étoiles filantes de l'année – et pourquoi lever les yeux vers le ciel en vaut la peine.

Bien que le pic de l'essaim de météores ne soit atteint que dans la nuit du 12 au 13 août, les amateurs d'étoiles filantes et les astronomes amateurs le savent bien: les Perséides sont déjà là! En effet, la Terre traverse le courant de météores des Perséides depuis le 17 juillet.

Quand peut-on observer les Perséides?

Les premières étoiles filantes apparaissent chaque année à partir du 17 juillet, et les dernières sont visibles le 24 août. Ce phénomène se répète chaque année, bien que le moment du pic ait légèrement changé au fil du temps: au 19e siècle, il aurait eu lieu 1 à 2 jours plus tôt.

Une vue qui en vaut la peine: un spécimen particulièrement impressionnant des Perséides. Image: Shutterstock

La plupart des étoiles filantes sont visibles dans la nuit du 12 au 13 août, soit du lundi au mardi. C'est ce qu'on appelle la nuit des étoiles filantes. Le meilleur moment pour les observer est après minuit. Avec des conditions idéales, jusqu'à 100 étoiles filantes peuvent être vues par heure depuis la Terre. Cependant, dans les nuits environnantes, on peut également observer de 10 à 30 Perséides par heure. A partir de la mi-août, le flux diminue nettement.

Sont-elles bien visibles?

Outre la météo, la visibilité des Perséides dépend aussi de la lune. Si celle-ci est pleine et haute dans le ciel, les chances d'observation sont moins bonnes. Cette année, nous avons de la chance concernant la lune: bien qu'elle se rapproche de la phase de pleine lune (qui aura lieu le 19 août), elle se couchera à 23h33, laissant ainsi place à l'obscurité.

Quel est le meilleur endroit pour les voir?

Les Perséides sont visibles sur l'ensemble de l'hémisphère nord de la Terre. En revanche, dans l'hémisphère sud, les étoiles filantes sont généralement difficiles à observer. Nous avons encore plus de chance en Suisse: les latitudes moyennes de l'hémisphère nord sont en effet l'endroit idéal pour observer les Perséides.

La meilleure façon de voir les étoiles filantes est de regarder en direction du nord-est. La constellation de Persée, d'où semble provenir la pluie de météores, peut servir d'orientation (plus d'informations à ce sujet au point 6). Persée se trouve à proximité de la constellation plus connue de Cassiopée.

Comme pour toutes les observations du ciel nocturne, les résultats sont meilleurs lorsque le trajet à travers l'atmosphère est court, l'air sec et la pollution lumineuse faible. Les meilleures conditions d'observation sont donc dans un endroit sombre, loin des villes illuminées par les lumières artificielles – de préférence en montagne.

Dans de bonnes conditions, on devrait voir environ 60 météores par heure lors du pic des Perséides, soit environ une étoile filante par minute. A proximité des villes, ce taux se réduit à 20 à 40 par heure en raison de la pollution lumineuse, alors qu'il peut atteindre 80 à 120 à la montagne.

Qu'est-ce que les Perséides?

Les Perséides sont l'essaim de météores le plus abondant de l'année. Contrairement à ce que suggère le terme «étoile filante», les Perséides ne sont pas des étoiles qui tombent du ciel. Il s'agit plutôt de particules de poussière qui se sont détachées du noyau de la comète 109P/Swift-Tuttle et qui se sont ensuite progressivement dispersées dans un nuage le long de l'orbite de ce corps céleste. 109P/Swift-Tuttle revient environ tous les 133 ans, mais la Terre traverse sa traînée de poussière chaque année à la même période.

Les particules de poussière font briller l'air: étoile filante pendant l'essaim des Perséides. Image: Shutterstock

Les particules de matière de la comète – la plupart n’étant pas plus grandes qu’un grain de sable – pénètrent alors dans l'atmosphère terrestre sous forme de météoroïdes à une vitesse énorme de près de 60 kilomètres par seconde (soit environ 216 000 km/h) et illuminent l'air à une altitude de 80 à 100 kilomètres. Ce phénomène se produit, car elles génèrent un plasma derrière elles, en séparant les électrons des atomes dans le gaz de l'atmosphère terrestre. Lorsqu'elles pénètrent plus profondément dans l'atmosphère, elles se consument – ce processus étant cependant à peine perceptible à l'œil nu.

Les fragments plus gros sont rares et apparaissent plus fréquemment au sein de la traînée de poussière (c’est-à-dire au moment du maximum). Lorsqu'ils pénètrent dans l'atmosphère, ils brillent aussi intensément que des étoiles et des planètes brillantes. Encore plus lumineux – et plus rares – sont les météores appelés «bolides», qui laissent souvent derrière eux une traînée colorée.

Quelle est la meilleure façon de les photographier?

Il est possible de photographier les Perséides, mais avec un smartphone ou une tablette, il est peu probable que l'on obtienne des résultats satisfaisants. Le mieux est d'utiliser un objectif grand-angle avec une ouverture maximale et une longue exposition – avec le flash désactivé, bien sûr. La mise au point doit être réglée sur «infini». L'appareil photo doit alors être monté sur un trépied, à la rigueur, on peut aussi le poser sur le sol (de préférence sur un support pour ne pas rayer l'écran).

Pourquoi s'appellent-elles Perséides?



Les pluies d'étoiles filantes doivent leur nom à la constellation dans laquelle elles semblent se trouver. Le point du ciel nocturne à partir duquel une pluie de météores semble commencer est appelé un radiant. Ainsi, le radiant des Perséides se trouve dans la constellation de Persée.

La constellation de Persée (à l'extrême gauche) évoque... Image: imago

...le combattant Persée, fils de Zeus dans la mythologie grecque et l'un des plus célèbres demi-dieux. Image: imago

En réalité, c'est seulement la perspective qui nous trompe: les particules de matière forment une traînée de poussière que la Terre traverse sur son orbite. Cela crée un effet similaire à celui que l’on observe lorsqu’on conduit une voiture pendant une tempête de neige – tous les flocons de neige semblent provenir d'un point commun.

Saint Laurent avec ses insignes: un gril et une palme du martyre. Image: Shutterstock

Dans le langage populaire, les météores d'août sont d'ailleurs aussi appelés «larmes de Laurent». Ce nom rappelle Saint Laurent, qui mourut en martyr sur un gril ardent le 10 août 258, sous le règne de l'empereur romain Valérien. Depuis lors, on dit qu'il pleut toujours des larmes de feu ce jour-là.

Météore? Météoroïde? Météorite?

Les étoiles filantes sont généralement des particules très petites, souvent même plus petites qu'un grain de sable. Cependant, lorsqu'elles entrent dans l'atmosphère terrestre à une vitesse énorme pouvant atteindre 70 kilomètres par seconde, l'air est ionisé (chargé électriquement) par leur combustion. La lumière qui en résulte est appelée un météore. En ce sens, «météore» est le terme correct pour désigner une étoile filante. Il ne faut pas le confondre avec le météoroïde, qui est la particule causant l'étoile filante.

Enfin, il y a les météorites: ce sont les fragments (généralement plus gros) qui, après avoir traversé l'atmosphère et ne s'étant pas entièrement consumés, atteignent la surface de la Terre.

Traduit et adapté par Noëline Flippe