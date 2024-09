On passe bientôt à l'heure d'hiver, mais est-ce la dernière fois?

Voici les 11 fuseaux horaires les plus bizarres du monde

La Chine, l’Afrique du Sud, l’Argentine, la Tunisie, l'Egypte ou encore l'Ukraine sont de ceux qui ont abandonné le basculement de l'heure, car ils considéraient le gain énergétique trop minime. La Turquie est le dernier pays en date à avoir choisi de ne plus changer d'heure.

L'heure d'été (bleu) est connue surtout en Europe et en Amérique du Nord. Dans de nombreux pays, il a été aboli (orange) ou jamais introduit du tout (rouge).

La plupart des pays européens et presque tous les Etats américains changent d'heure à l'approche de la saison estivale. Une pratique néanmoins abandonnée par beaucoup de pays dans le monde.

La Commission européenne a indiqué à watson que, pour l'heure, des analyses concrètes manquaient à l'appel et ne permettaient pas la fin du basculement. Des discussions à Bruxelles sont toujours en cours pour une possible abolition dans les prochaines années .

En fait, sur le principe, tout le monde est d'accord. C'est plutôt sur les modalités que les esprits divergent. L'Allemagne et la France, par exemple, préfèrent l'heure d'été, contrairement au Danemark et aux Pays-Bas qui penchent plutôt pour celle d'hiver.

De plus en plus de voix s'élèvent contre le changement d'heure. Le parti au pouvoir allemand CDU a décidé en 2014 de faire campagne pour l'abolition de cette mesure bisannuelle. En 2018, c'est l'UE qui est entrée en scène pour soutenir la fin du changement de l'heure.

Par ailleurs, de nombreux chercheurs remettent en question les bénéfices sur la santé. Selon eux, changer d'heure deux fois par an conduirait, en réalité, certaines personnes à des stress psychologiques , tels que des troubles du sommeil ou des dépressions saisonnières. Le changement d'heure pourrait, par ailleurs, provoquer des conséquences négatives sur la pression artérielle, la fréquence du pouls et la température corporelle dues à des difficultés d'ajustement.

En Suisse, les arguments en faveur du changement d'heure ont toujours été d'ordre pratique . Car au départ, la raison pour laquelle le pays a accepté de se soumettre à cette mesure servait principalement à s'adapter aux normes imposées par les pays européens. Lesquels justifiaient que cela permettait d'économiser de l'énergie. Or, cette justification n'a pas été confirmée. S'il est certes vrai que l'on consomme moins d'électricité, le soir, en été, cette augmentation demeure toutefois compensée en hiver.

Mais pas de panique! Aujourd'hui, la plupart des horloges (téléphone portable, ordinateur, et tout autre dispositif lié au réseau de votre opérateur téléphonique) changent automatiquement .

Dans la nuit du samedi 26 octobre au dimanche 27 octobre , il faudra se préparer à passer de l'heure d'hiver et dire au revoir à celle d'été. Cela signifie qu'à 3 heures du matin, nous reculerons les horloges d'une heure et nous passerons donc de 3 heures à 2 heures du matin.

L'heure du basculement, 3 heures du matin un dimanche, a été choisie de manière à minimiser tout risque de perturbations sur les transports et les télécommunications .

Depuis 1996 , bien que chaque fuseau horaire soit différent, les changements se font partout au même moment. Dans l'Union européenne, on passe simultanément à l'heure d'hiver le même jour à la même heure, soit pour l'heure d'hiver, du dernier dimanche d'octobre au dernier dimanche de mars.

La première directive sur le changement d'heure a été officiellement adoptée par l'Union européenne (UE) en 1980, et la mesure est finalement entrée en vigueur en Suisse le 1 er janvier 1981 . Les tentatives ultérieures pour l'abolir – comme celles de l'UDC Christoph Blocher en 1982 – ont toutes échoué.

Ce n'est qu'au début de la Première Guerre mondiale, en 1914, que le changement d'heure a connu un nouvel essor. L'argument principal étant d'économiser l'électricité qui, à ce moment, se faisait de plus en plus rare dans les pays. Ainsi sont apparues l'heure d'été, puis celle d'hiver.

Faisons-la courte. L'idée de mieux adapter notre mode de vie – et donc nos montres – à la lumière du jour est apparue pour la première fois au cours du 19 e siècle . A l'époque, si des chercheurs du monde entier défendaient férocement l'idée, le nouveau phénomène s'est pendant longtemps confronté à un succès très relatif auprès du grand public.

Quels sont les avantages et les inconvénients de l'heure d'été?

Malgré le fait qu'il soit connu de tous, le changement d'heure déroute encore quelques fois tant sur son origine, que ses mythes ou son impact en Suisse . Ça tombe bien, on s'y est intéressé. Certaines réponses devraient vous étonner.

L’heure d'été va bientôt toucher à sa fin. Dimanche 27 octobre, dès 3 heures du matin , il faudra reculer les horloges d'une heure. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il fera nuit plus tôt dans la journée. La bonne, c'est qu'on dormira une heure de plus.

