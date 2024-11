Dans les mains, Justin Sun tient une véritable fortune.

Ce geste lui a coûté 6 millions

6 millions de dollars, engloutis en quelques secondes. L'entrepreneur chinois Justin Sun a mangé la banane collée à un mur qu'il avait achetée une fortune lors d'une vente aux enchères organisée par la maison Sotheby’s.

L’entrepreneur chinois en cryptographie Justin Sun a probablement eu la collation la plus chère possible, ce vendredi. Et tout cela devant un parterre de journalistes et d'influenceurs, dans un hôtel cossu de Hong Kong.

Il a d'abord libéré le fruit tropical du ruban adhésif que l'artiste Maurizio Cattelan avait utilisé pour le coller au mur, avant de le peler, et de le manger.

Voilà à quelle vitesse 6,2 millions de dollars peuvent disparaître. Dans un gosier, qui plus est. Selon Justin Sun, ce snack ultra-coûteux en valait la peine :

«Elle (réd: la banane) est meilleure que les autres» Justin sun (34)

Sun veut «s'inscrire dans l'histoire de l'œuvre d'art». En plus d’un certificat d’authenticité, l’entrepreneur crypto avait également reçu des instructions sur la façon de remplacer le fruit s’il se gâtait.

Probablement la banane la plus chère au monde. image: keystone

À la mi-novembre, Sun a battu sept autres soumissionnaires. Ils voulaient tous avoir la banane. Le prix de l'œuvre «Comedian» a grimpé pendant six minutes, puis la vente aux enchères turbo de la maison de ventes Sothebys à New York s'est terminée. A l'origine, l'oeuvre avait atteint un montant environ quatre fois inférieur.

Les images de la «performance» de Justin Sun👇 Vidéo: twitter

Ce singulier «tableau» a été créé par l'artiste italien Maurizio Cattelan. En 2019, il avait déjà collé du ruban adhésif et une banane sur un mur lors de la foire d'art Art Basel Miami Beach. Il avait baptisé l'installation «Comedian», et l'avait facturée environ 110 000 francs. Au bout des couteaux, l'artiste américain David Datuna l'avait retirée du mur et avait mangé le fruit.

A propos de Justin Sun: Justin Sun est né en Chine. Selon BFM TV, il a fondé la blockchain Tron et sa cryptomonnaie éponyme TXR en 2017. «Aujourd'hui, Tron revendique 17 milliards de dollars de capitalisation, ce qui en fait la onzième cryptomonnaie la plus capitalisée du marché. Tron n’est pas le seul projet crypto de Justin Sun. L'entrepreneur a racheté les plateformes cryptos BitTorrent (pour créer la cryptomonnaie BTT) et Poloniex».



L'entrepreneur a été pris dans le feu de plusieurs polémiques; il lui est reproché d'avoir copié divers projets cryptos. Et depuis le mois de mars, il est poursuivi par le régulateur boursier américain (la SEC) pour des questions de manipulation des cryptomonnaies.



Justin Sun, qui compte quelque 3,6 millions de followers sur X, aime bien être devant le feu des projecteurs. Il n'a pas hésité, en 2019, à débourser 4,6 millions de dollars pour déjeuner avec le milliardaire Warren Buffett.

