La solitude des séniors s'explique en partie par la science

La science a découvert un truc intéressant sur le cerveau des seniors

Avec l'âge, il devient de plus en plus difficile de faire de nouvelles rencontres. Des chercheurs de Singapour ont prouvé que c'était lié à certains changements dans le cerveau.

Stephanie Schnydrig / ch media

En Suisse, une personne sur quatre de plus de 55 ans souffre de solitude, selon l'étude de la vieillesse de Pro Senectute. Ce mal-être social s'explique notamment par la perte progressive d'amis et de proches, rendant de plus en plus difficile la création de nouveaux liens ainsi que l'entretien des relations existantes. Cette situation est souvent aggravée par une mobilité réduite.

Mais un autre facteur a été révélé par une équipe menée par le sociologue Dan Yuet Ruh, de la Duke-NUS Medical School à Singapour: avec l'âge, l'activité de certains réseaux cérébraux associés à l'ouverture sociale semble se modifier.

Pour l'étude publiée dans la revue scientifique Plos One, les chercheurs ont analysé l'activité cérébrale d'environ 200 adultes âgés de 20 à 77 ans. De plus, ils ont fait remplir aux participants des questionnaires portant sur leurs compétences sociales.

L'étude a révélé que les adultes plus âgés étaient effectivement moins sociables que les plus jeunes. De plus, les examens cérébraux ont montré des différences dans les zones qui concernent l'attention, les émotions et les interactions sociales. Chez les personnes âgées, un réseau cérébral lié à une moindre sociabilité était particulièrement actif, tandis que celui associé à l'ouverture aux nouvelles rencontres s'activait moins avec l'âge.

Des relations plus significatives

Les spécialistes regroupent sous le terme de «vieillissement social» les changements que subit notre comportement relationnel au fil des années. Il s'agit d'un processus naturel qui influence la fréquence, la nature et la qualité de nos interactions sociales. Avec l'âge, les individus — tout comme de nombreux animaux d'ailleurs —adoptent certains schémas: ils deviennent plus sélectifs, recherchent davantage la proximité émotionnelle et privilégient un petit nombre de relations profondes et significatives.

Parallèlement, la personnalité évolue elle aussi. Contrairement aux idées reçues, les personnes âgées deviennent souvent plus conciliantes, selon les auteurs de l'étude. En revanche, leur assurance dans les interactions sociales tend à diminuer, ce qui explique qu'elles prennent moins de plaisir à participer à des événements ou rencontres en société.

Toutes les personnes ne vivent pas la solitude comme une souffrance — et il convient de ne pas confondre solitude et isolement social. Pour celles et ceux qui en souffrent, Prosenectute recommande de participer à des loisirs réguliers et des activités sportives.

Autant d'occasions de tisser facilement de nouveaux liens. Les clubs et groupes — qu'il s'agisse d'un cercle de randonnée, d'un club de lecture ou d'un atelier cuisine — offrent également des opportunités pour retrouver du lien social. Le bénévolat permet, lui, d'allier échanges sociaux et activité porteuse de sens. Et même les plateformes numériques, comme les groupes Facebook ou Meetup peuvent s'avérer utiles pour rencontrer des personnes partageant les mêmes centres d'intérêt.

Traduit et adapté par Noëline Flippe