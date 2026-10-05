Les sites tepu.lol ou encore keh92.com fleurissent dans la section commentaires des réseaux sociaux. Evitez de cliquer, c'est une arnaque. Image: Montage watson

Ces commentaires sur les réseaux sociaux cachent un piège

Sous les publications des médias suisses et français, des commentaires cherchent à vous faire cliquer pour voler vos identifiants. Explications d'un spécialiste.

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«J'étais pas prêt pour keh92.com». Ces messages inondent la section des commentaires sur les réseaux sociaux. Le plus souvent, sur les pages des médias, en Suisse comme en France. Plusieurs noms de site qui reviennent avec récurrence: tepu.lol et keh92.com.

Un échantillon de commentaires que vous pouvez retrouver sous des pages de médias francophones.

Le nom du site est généralement accompagné d'une phrase calibrée pour accrocher l'internaute, avec des tournures comme «j'étais pas prêt à découvrir ça». Autre méthode, tout aussi efficace: la promesse d'un article sur la mésaventure d'une créatrices de contenu, le plus souvent une fuite de photos osées.



Les noms de Léa Elui (candidate de «Danse avec les stars» en 2022), de Shana ou d'Ovsie sont régulièrement cités. Rien n'indique que ces fuites existent: elles ne sont qu'un appât. Les personnalités citées n'ont, à notre connaissance, aucun lien avec l'arnaque.

Derrière cette vague massive de commentaires, on devine une arnaque en ligne, de type hameçonnage (phishing).

«Il semble s'agir d'une opération classique de clickbait» Paul Such, directeur de Swiss Post Cybersecurity

Selon le spécialiste, lorsque l'on ouvre l'un de ces sites, «les victimes sont redirigées vers des formulaires imitant des réseaux sociaux pour voler leurs identifiants de connexion».

Une capture d'écran du site tepu.lol.

Si l'arnaque est bien rodée, qui se trouve derrière cette armée de bots qui déverse des commentaires sur les réseaux sociaux? Paul Such reste prudent:

«Il est très difficile d'attribuer précisément l'origine géographique ou l'identité des auteurs»

Quant à cet afflux massif de bots, l'expert précise qu'«il ne s'agit généralement pas de simples programmes automatisés, mais de vrais comptes d'utilisateurs piratés et contrôlés par différents outils».

Il précise:

«Les cybercriminels utilisent une technique appelée "credential stuffing" (réd: bourrage d'identifiants) pour prendre le contrôle de comptes légitimes souvent volés via l’arnaque initiale.»

Cette méthode permet aux escrocs de noyer plus facilement les réseaux. «Ces profils disposent d'un historique, de vraies photos et d'abonnés réels, ils paraissent authentiques aux yeux des algorithmes de modération d'Instagram ou de TikTok, qui mettent ainsi plus de temps à les identifier et à les bloquer», conclut Paul Such.

Pour confirmer l'arnaque et éviter de perdre gros dans l'intervalle, l'outil Flairsafe.ch vous permet d'entrer le nom de domaine pour le vérifier. Au sujet de keh92.com, le site spécialisé dans la détection de fraude évoque un «risque élevé» et «potentiellement malveillant».

A ce stade, l'arnaque ne semble pas avoir pris assez d'ampleur en Suisse pour éveiller la vigilance des autorités: aucune des deux adresses n'est recensée, par exemple, sur la liste d'avertissements de cybercrimepolice.ch.