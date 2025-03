Vidéo: watson

Il peut vous casser la gueule

Le robot humanoïde G1 de l'entreprise Unitree peut marcher, sauter, danser et même se battre, puisqu'il est désormais capable de faire du kung-fu.

L'entreprise chinoise Unitree, connu pour ses chiens robots, a développé une machine humanoïde qui dispose de plusieurs cordes à son arc puisqu'il peut entre autres danser, courir, sauter, faire la cuisine et même décapsuler une bouteille. Dernièrement, l'entreprise a programmé son modèle G1 pour faire une démonstration de kung-fu. Une aptitude qui s'ajoute à une palette de compétences passablement riche pour ce robot polyvalent.

«Je connais le Kung-Fu», s'exclamait Neo dans le film Matrix (1999). Une phrase qui pourrait tout aussi bien s’appliquer au robot G1, puisqu’il a appris à se mouvoir et à exécuter des mouvements inspirés des arts martiaux chinois. Lors d’une démonstration, on peut voir le robot adopter différentes postures et enchaîner des coups avec ses bras et ses jambes, tout en conservant son équilibre.

La machine est même capable d’effectuer un coup de pied retourné pour désarmer son adversaire qui dispose d'un bâton. Certes, la jambe ne monte pas très haut, mais la fluidité des mouvements, l’équilibre et la stabilité dont fait preuve cet humanoïde restent impressionnants.

«Nous avons continué à améliorer l'algorithme de l'Unitree G1, ce qui lui permet d'apprendre et d'effectuer pratiquement n'importe quel mouvement» Unitree

Unitree figure parmi les leaders de la robotique humanoïde en Chine et met régulièrement en avant les avancées technologiques de ses deux modèles phares, le H1 et le G1. Ces robots sont d’ailleurs disponibles à la vente, avec des prix allant de 16 000 à 90 000 francs selon les modèles. Doté de 43 articulations, ce robot ne se limite pas à exécuter des chorégraphies préprogrammées, mais est capable d’apprendre et de reproduire des mouvements, se démarquant ainsi des modèles développés par l’entreprise américaine Boston Dynamics.

Unitree conseille néanmoins aux utilisateurs de ne pas employer le robot pour des activités à risque. Autrement dit, il vaut mieux éviter de l’affronter en combat, même s’il maîtrise le kung-fu. Toutefois, rien ne vous empêche de lui enseigner la capoeira ou le taekwondo, puisque Unitree Robotics a mis en libre accès ses algorithmes ainsi que ses schémas techniques. En d’autres termes, toute personne disposant de quelques connaissances dans le domaine peut le modifier et l’adapter à ses besoins.