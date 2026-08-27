Le parasol est avant tout esthétique. Il ne protège guère de la chaleur. Et, dans certains cas, il ne bloque que très peu les rayons UV. Image: Getty

Ils ont calculé l'efficacité des parasols et le résultat est surprenant

Les parasols protègent du soleil, mais leur effet sur la chaleur ressentie serait bien plus limité qu’on ne l’imagine, selon une étude menée en Autriche.

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Heureusement qu'il y a des parasols à la plage. Ou dans les restaurants. Ou à la maison. Quand il fait très chaud, il est naturel de chercher un peu de fraîcheur. De fait, des chercheurs de l’Université d’Innsbruck, en Autriche, se sont penchés sur l'effet que produisent réellement les parasols. Et leurs résultats sont contre-intuitifs.

L'équipe, dirigée par Georg Wohlfahrt, a constaté qu'un parasol bloque certes les rayonnements de courte longueur d'onde du soleil, comme les rayons UV, mais que d'autres longueurs d'onde, comme les infrarouges, traversent le tissu sans être arrêtées. S'y ajoute ensuite la chaleur restituée par le sol par le bas.

Une mer de parasols au bord de l'Adriatique, près de Termoli, en Italie. C'est justement lorsque le soleil est bas que la chaleur est souvent plus intense sous les parasols. Image: Marco Bottigelli / Getty

Une différence marginale

Les chercheurs ont créé un modèle mathématique comparant la charge thermique subie par une personne sous un parasol à celle subie en plein soleil, et ce, à différents moments de la journée ainsi que par ciel couvert.

Selon leurs calculs, il ne ferait donc qu'un degré de moins sous un parasol. Et, lorsque le soleil est bas, il pourrait même y faire un degré de plus.

Georg Wohlfahrt souhaite désormais confirmer ces données par des mesures. On sait déjà que les installations photovoltaïques ombragent certes le sol qu'elles surplombent et convertissent une partie du rayonnement infrarouge en électricité, mais, qu'en même temps, les panneaux chauffent et rayonnent cette chaleur vers leur environnement.

Et comme l'ont observé les chercheurs, un parasol peut lui aussi chauffer jusqu'à 70 degrés. Il restitue ainsi cette chaleur vers le bas, s'il est fabriqué dans un matériau classique. (kus, trad. ysc)