Hayden Panettiere et Wladimir Klitschko: Le couple a été ensemble de 2009 à 2018, et a également vécu à Hambourg. (Source : via www.imago-images.de)

«Tragique»: Wladimir Klitschko fait ses adieux à Hayden Panettiere

Ancien compagnon de l'actrice décédée, l'ex-boxeur ukrainien est sorti du silence. Il a notamment fait une promesse à leur fille.

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Wladimir Klitschko veut s'assurer que sa fille Kaya garde vivante la mémoire de sa mère. Au lendemain de l'annonce du décès d'Hayden Panettiere, son ancienne fiancée, l'ex-champion du monde de boxe s'est exprimé dans un message émouvant sur Instagram.

Les services de secours ont découvert le corps sans vie de l'actrice, âgée de 36 ans, ce dimanche (heure locale) dans un appartement à Greenville, dans l'État américain de Caroline du Sud. La police n'a pas encore fourni de précisions sur les causes du décès.

Aucun élément n'indique l'intervention d'un tiers.

«Partie trop tôt»

Sa famille traverse actuellement «une période de profonde consternation et de deuil», écrit Wladimir Klitschko sur Instagram. «Même si elle n'était plus ma compagne, Hayden était un élément important de ma vie et la mère de notre fille Kaya», poursuit l'homme de 50 ans. La mort de Panettiere est «tragique». Elle a «quitté ce monde bien trop tôt». Rien ne pourra effacer les moments partagés ni sa place dans la vie de la famille.

Klitschko accompagne son message d'une photo où il prend la pose aux côtés de Panettiere et de leur fille. Pour la jeune Kaya, âgée de onze ans, il associe sa peine à un engagement: il lui parlera toujours de sa mère avec respect et veillera «à ce qu'elle se souvienne de la personne qu'elle était».

Une séparation en 2018

Hayden Panettiere et Wladimir Klitschko ont formé un couple à partir de 2009, avec quelques interruptions. Durant cette période, ils ont notamment résidé ensemble à Hambourg. En 2013, ils ont annoncé leurs fiançailles, avant de donner naissance à Kaya un an plus tard. Après leur séparation en 2018, la fillette a vécu principalement auprès de son père.

Dans son message d'adieu, Klitschko salue également le parcours professionnel de Panettiere. «Grâce à son grand talent, elle s'était bâtie une carrière extraordinaire», tout en étant confrontée aux «revers d'un milieu exigeant».

L'actrice s'était faite connaître grâce à des séries telles que Heroes et Nashville. En mai 2026 encore, elle publiait son autobiographie This Is Me: A Reckoning, dans laquelle elle se livrait sur sa dépression post-partum après la naissance de sa fille, ainsi que sur sa dépendance à l'alcool.

Klitschko exprime toute sa sympathie à la famille de Panettiere, à ses proches et à ses fans. Dans le même temps, il appelle au respect de l'intimité familiale. Sa publication se conclut par ces mots: «Repose en paix, Hayden. Puisses-tu trouver la paix éternelle.»

Des éléments troublants révélés par l'enquête

Parallèlement, des détails apportés par le média américain TMZ éclairent les circonstances du drame. Des éléments laissant penser à une overdose auraient ainsi été constatés sur place.

Du matériel d'administration de naloxone (commercialisé sous le nom de Narcan) - un médicament destiné à contrer d'urgence les effets des surdoses d'opioïdes - a notamment été retrouvé posé sur un matelas. Les premiers secours intervenus sur les lieux ont en outre fait état d'une possible overdose et de tentatives de réanimation cardio-pulmonaire, durant lesquelles de l'adrénaline (épinéphrine) aurait été administrée.

L'intervention de deux ambulances suggère par ailleurs la présence de deux personnes en détresse, rendant difficile l'identification du destinataire exact de la naloxone, dévoile encore TMZ.

Le décès de l'actrice a été prononcé sur place dimanche à 14h32, sans qu'aucun transport hospitalier ne soit effectué. Son compagnon intermittent, Brian Hickerson, qui résidait à cette adresse, n'a fait jusqu'ici aucun commentaire.

Selon des informations rapportées par The News International, Brian Hickerson a désactivé ou supprimé son compte Instagram ce lundi en raison d'une importante vague de réactions hostiles. (fbt/t-online)

(Traduit, adapté et complété par jod)