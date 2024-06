Voici pourquoi la bière est meilleure fraîche

Une bière bien fraîche ou - à l'inverse - un saké brûlant. Il n'y a pas que la tradition qui dicte nos habitudes. Cela a plutôt à voir avec la chimie et son impact sur nos gosiers.

Sabine Kuster / ch media

Du vin blanc plutôt frais, du vin rouge ou de l'eau-de-vie chinoise à température ambiante: le fait que nous les apprécions à des températures différentes s'explique par des raisons chimiques avérées, comme l'ont découvert des chercheurs.

Les boissons alcoolisées ont un goût d'alcool (donc d'éthanol) plus ou moins prononcé selon la température de service. Car selon celle-ci, les molécules d'eau et d'éthanol formeront soit des chaînes soit des amas pyramidaux.

A l'Académie chinoise des sciences à Pékin, Xiaotau Yang et son équipe ont d'abord voulu comprendre pourquoi l'eau-de-vie chinoise Baijiu existe en trois teneurs en alcool bien spécifiques: 38-42%, 52-53% et 68-75%. Pour ce faire, ils ont étudié la tension superficielle des mélanges de boissons. Ils ont ainsi découvert que la tension n'évolue pas de manière linéaire avec l'augmentation de la concentration d'alcool – au lieu de cela, ils ont constaté plusieurs plateaux irréguliers au cours du processus.