Les Romands raffolent de ces sextoys

Le site de vente en ligne Galaxus.ch a dévoilé les préférences des Suisses en matière de jouets pour adultes. Si les Helvètes restent fidèles aux grands classiques, quelques nouvelles tendances se dégagent.

Plus de «Société»

Les jouets sexuels font de plus en plus fureur dans les chambres à coucher des Suisses, du moins à en croire Galaxus.ch. «Les ventes de sextoys augmentent d’année en année», se réjouit le site de vente en ligne dans son nouveau rapport, diffusé ce jeudi. En 2022, les achats ont bondi de 25% dans cette catégorie par rapport à 2021.

Quels sont les articles les plus populaires? Et ceux dont les ventes ont le plus progressé sur une année? Y a-t-il des différences au niveau cantonal? Allons regarder de plus près.

La revanche des sextoys anaux

L'assortiment érotique de Galaxus compte quelque 32 000 articles. Et pourtant, malgré ce vaste choix, les habitudes des clients et des clientes helvétiques se révèlent plutôt statiques: vibromasseurs et masturbateurs masculins squattent les deux premières places du classement des sextoys les plus vendus depuis 2017. L'année passée ne fait pas exception.

Seul changement digne d'attention, les sextoys anaux ont effectué une spectaculaire remontada en se plaçant à la troisième place du classement, alors qu'ils n'étaient que cinquième en 2018. Une première depuis que Galaxus propose des articles érotiques.

Tous ces produits ont par ailleurs enregistré leurs meilleures ventes au cours des deux derniers mois de l’année, indique le site de vente. «Les sextoys deviennent de plus en plus populaires comme cadeau de Noël», croit savoir Galaxus. «Pour son partenaire ou pour soi-même.»

Cages, plugs et poupées

Si vibromasseurs et masturbateurs trônent imperturbablement en tête du classement, d'autres produits ont enregistré des croissances fulgurantes. Le trophée du jouet ayant connu la plus forte croissance revient à la cage à pénis, dont l'augmentation des ventes dépasse 100%.

Cage à pénis? Par ici 👇 Interview On a causé avec le leader mondial des «cages à pénis», et il est romand

Suivent les poupées sexuelles (88%) et les plugs pénis (60%). Concernant les premières, Galaxus nous gratifie d'une deuxième analyse sociologique d'une grande finesse: «Les ventes de poupées pour adultes ont été les plus basses en avril», avance-t-il. «Cela pourrait être dû à la levée de toutes les restrictions liées au Covid».

«Moins de restrictions, moins de solitude, moins besoin de poupées» Galaxus

Quant aux plugs pénis, c'est le même principe qu'un plug anal, mais ces jouets visent une autre porte d'entrée.

Les préférences cantonales

Ces sextoys ont fait le plus grand bond en avant en Valais, à Genève, au Tessin et à Schwyz. La précitée cage à pénis a été plébiscitée dans les cantons de Vaud, Berne, Zurich et Schaffhouse, entre autres. Neuchâtel et le Jura semblent apprécier particulièrement les poupées sexuelles, tandis que Fribourg s'est enthousiasmé pour les pompes vaginales.

En somme, comme le montre la carte ci-dessus, en matière de jouets pour adultes, il n'y a pas de röstigraben ou de solidarité linguistique qui tienne.