Google révolutionne les mises à jour

La date à laquelle Google introduira officiellement son nouveau programme LGRF n'est pas connue. Jusqu'à présent, Google n'a présenté ces plans que lors d'événements internes et travaille à leur mise en œuvre en collaboration avec les fabricants. Cette initiative pourrait toutefois prolonger considérablement la durée d'utilisation des smartphones Android.

Jusqu'à présent, seuls quelques fabricants, comme Google et Samsung , proposent une garantie de mise à jour de sept ans pour leurs modèles haut de gamme. Pour la plupart des autres smartphones Android, les mises à jour prennent fin au bout de trois ans. Avec le changement prévu par Google, la situation pourrait radicalement changer, car les efforts techniques et financiers des fabricants diminueront considérablement.

Une utilisation nettement plus durable

Par ailleurs, toutes les futures fonctionnalités d'Android ne seront pas automatiquement disponibles sur les anciens appareils. Si une nouvelle fonctionnalité nécessite un logiciel à puce plus récent, elle pourrait ne pas être utilisable sur les smartphones dont la version logicielle est gelée. Cela concerne surtout les modèles d'entrée et de milieu de gamme.

Google a toutefois prévu deux restrictions importantes: Pour des raisons de sécurité, les fabricants doivent effectuer tous les trois ans une mise à jour du noyau Linux - le logiciel central responsable de l'interaction entre le matériel et le logiciel. De plus, les nouveaux smartphones ne peuvent être fournis qu'avec une version d'Android supérieure de trois versions maximum à la version pour laquelle leur logiciel de puce a été développé à l'origine.

