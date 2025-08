Tout comme son ex, Orlando aurait-il également fait un choix romantique plus qu'improbable?

Katy Perry et Justin Trudeau ensemble? Orlando Bloom réplique

La chanteuse Katy Perry, qui s'est séparée il y a peu de l'acteur Orlando Bloom, a été aperçue en train de flirter avec l'ancien premier ministre canadien. Une rumeur à laquelle l'acteur a réagi avec humour.

Michelle Nuhn / watson.de

Plus de «Société»

Orlando Bloom sortirait-il avec... Angela Merkel? Pas exactement, mais l'acteur prouve qu'il n'a pas perdu son sens de l'humour après sa rupture avec Katy Perry.

Début juillet, le couple a officialisé sa séparation après neuf ans de relation et la naissance d'une fille. Depuis, la chanteuse est particulièrement sous les feux des projecteurs, ayant été aperçue à plusieurs reprises avec l'ancien premier ministre canadien, Justin Trudeau.

La star de Pirates des Caraïbes a réagi de manière indirecte aux gros titres portant sur la nouvelle vie amoureuse de son ex. Il lui a lancé une pique digitale, qui a bien fait rire la Toile, et qui est rapidement devenue virale.

Une photo compromettante

Suite aux récentes apparitions de Katy Perry à Montréal en compagnie de Justin Trudeau, les fans ne cessent de spéculer sur une nouvelle romance, aussi inattendue soit-elle. Leurs promenades, leur dîner au restaurant et la présence du politicien à l'un des concerts de Katy ont alimenté les rumeurs.

Alors que cette prétendue idylle n'en serait qu'à ses débuts, Orlando Bloom a décidé de répondre à sa manière à ces murmures. Mais il l'a fait de manière indirecte, en réagissant à un mème partagé sur Instagram par le site satirique américain The Onion.

La publication montre l'acteur en présence de l'ex-chancelière allemande, Angela Merkel. Sur la photo, ce duo plus qu'improbable est en train de dîner aux chandelles. Mais ne tombez pas dans le piège! Il est évident qu'il s'agit d'une image générée par une intelligence artificielle.

En légende, le site écrit de manière sensationnaliste:

«Seulement quelques semaines après l'annonce de sa rupture avec sa fiancée Katy Perry, l'acteur anglais Orlando Bloom a été aperçu vendredi avec l'ancienne chancelière allemande Angela Merkel.»

En plus de nombreux «J'aime», le mème a suscité une réaction amusée de Bloom lui-même. Celui-ci a commenté la publication avec trois émojis qui applaudissent.

capture

Katy et Justin, info ou intox?

La chanteuse flirterait-elle vraiment avec le «politicien le plus sexy de la planète»? Il semblerait qu'il existe bel et bien «une attirance mutuelle». La rumeur a été confirmée non seulement par des photos d'eux, mais également par des sources internes. Ces dernières ont déclaré à People:

«Ils s'intéressent l'un à l'autre, mais il faudra du temps pour voir où cela mènera»

Selon cette même source, les deux auraient une bonne base sur laquelle construire leur avenir hypothétique:

«Ils ont beaucoup en commun. (...) La musique est l'une des nombreuses choses qu'ils partagent»

Toutefois, en raison de leurs obligations personnelles respectives, il est fort probable que Katy Perry et Justin Trudeau avancent doucement. Tout comme la chanteuse, Trudeau doit gérer une coparentalité. L'homme de 53 ans et son ex-femme Sophie Grégoire partagent la garde de leurs trois adolescents.