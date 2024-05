Voici 8 emojis qui pourraient bientôt voir le jour

Le monde des emojis pourrait bientôt s'enrichir de huit nouvelles possibilités d'expression. Toutefois, vous devrez faire preuve d'un peu de patience.



Laura Helbig / t-online

Plus de «Société»

Un article de

Peu importe ce que l'on veut exprimer, il existe des emojis pour un nombre incalculable d'objets, d'émotions et d'activités. Et il y en a de plus en plus. Actuellement, le consortium Unicode, qui décide de l'introduction de nouveaux emojis, teste sept nouveaux pictogrammes en phase bêta.



Du nouveau chaque année 👇🏼 Ces emojis arrivent en 2024

Parmi les emojis testés, on trouve un visage avec des cernes, une empreinte digitale, une betterave rouge (désignée comme «légume racine»), une harpe, un arbre dénudé, une éclaboussure, une pelle et le drapeau de l'île Anglo-Normande de Sercq.



Voici les émojis que nous se sauront pas utiliser.

Après la phase bêta, qui se terminera le 2 juillet 2024, le consortium décidera définitivement si les nouveaux emojis seront inclus dans le catalogue. Cela ne signifie, toutefois, pas que les nouveaux symboles seront immédiatement disponibles partout. Les entreprises, comme Apple ou Samsung, qui intègrent les emojis dans leur système d'exploitation, ont souvent besoin de plusieurs mois pour créer leurs propres versions.



Probablement pas de nouveaux emojis avant 2025

En effet, les symboles n'ont pas le même aspect sur toutes les plateformes. Les fabricants de smartphones ont souvent leurs propres directives de design, selon lesquelles les emojis approuvés par le consortium Unicode sont adaptés. Mais ceux-ci doivent à leur tour être approuvés par le consortium.



Il est donc tout à fait possible qu'il faille attendre encore longtemps avant que les nouveaux emojis soient également disponibles sur tous les smartphones. «macrumors» suppose même qu'ils ne pourraient arriver sur les appareils Apple qu'avec la sortie d'iOS 18.4 en mars 2025.



La dernière mise à jour des emojis a eu lieu en mars. Celle-ci comprenait par exemple un visage qui hochait la tête, un autre qui la secouait, un champignon et un phénix.



Traduit de l’allemand par Lara Lack