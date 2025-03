Les avions de Swisstopo vont sillonner le ciel romand. Image: Swisstopo

Ces avions pourraient déranger les Romands la nuit

Des vols nocturnes topographiques vont survenir dès mercredi autour de l'aéroport de Genève et sur le Plateau vaudois. Des émissions sonores de très faible niveau pourraient être perceptibles.

Dès mercredi et jusqu'à la fin du mois d'avril, des vols de mensuration seront effectués de nuit dans la zone d'approche de l'aéroport de Genève et sur le Plateau vaudois. Ils s'inscrivent dans le cadre des vols destinés à relever le territoire du sud-ouest de la Suisse par balayage laser.

Les vols de mesure prévus dans les cantons de Fribourg, Genève, Neuchâtel et Vaud serviront à collecte des données LiDAR, qui permettent de mettre à jour les modèles de terrain et de paysage, a indiqué mardi l'Office fédéral de la topographie swisstopo. Les zones seront survolées par lignes, et leur surface sera enregistrée en trois dimensions par balayage laser.

Afin de ne pas perturber le trafic aérien régulier, les mesures des environs de Genève Aéroport et du plateau vaudois auront lieu de nuit. Des avions à hélice, volant à environ 2000 mètres au-dessus du sol, seront utilisés. Des émissions sonores de très faible niveau pourraient ainsi être perceptibles dans le périmètre pendant quatre à cinq nuits au maximum, précise swisstopo. (jzs/ats)