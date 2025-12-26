larges éclaircies-1°
101 photos de la famille royale britannique à Noël

Ces photos de la famille royale à Noël fleurent bon la naphtaline

Les vacances d'hiver des Windsor, c'est une institution presque aussi vieille que la monarchie. Petit récap en 101 images, entre le ski en Suisse, le réveillon à Sandringham, le pudding de Noël et les tenues clinquantes des années 2000.
26.12.2025, 05:3226.12.2025, 05:32
Marine Brunner
Marine Brunner

On part de décembre 1951 avec Elizabeth, encore princesse, mini Charles et encore mini Anne, en route vers Sandringham pour fêter Noël avec le reste des Windsor.

LONDRES, ROYAUME-UNI - 21 DECEMBRE: Le Prince Charles et la Princesse Anne avec leur mere la Princesse Elisabeth, en voiture pour passer Noel avec le Roi et la Reine a Sandringham, le 21 decembre 1951 ...
Image: Gamma-Keystone

1968. Elizabeth II et le prince Philip.

Getty Images Europe
Getty Images Europe

1979. La Reine profite d'une balade à cheval à Sandringham.

Getty Images Europe
Getty Images Europe

1963. Le prince Charles affûte son ski à Tarasp, dans les Grisons.

Prince Charles, skiing holiday in Tarasp 1963 (Photo by ATP/RDB/ullstein bild via Getty Images)
Image: ullstein bild

1980. Une jeune et charmante skieuse inconnue tombe inopinément sur l'héritier du trône d'Angleterre.

SWITZERLAND - JANUARY 01: Girl collides with Prince Charles, Prince of Wales on the ski slopes in Klosters during his annual skiing holiday (Photo by Tim Graham Photo Library via Getty Images)
Image: Tim Graham Photo Library

1981. La princesse Diana lors d'un discours sur Regent Street.

Getty Images Europe
Getty Images Europe

1983. La famille royale sort de la messe de Noël.

Getty Images Europe
Getty Images Europe

1983. La Reine, tout en sourire et fourrure.

Getty Images Europe
Getty Images Europe

1983. Le prince Charles au ski et en roue libre.

KLOSTERS, SWITZERLAND - JANUARY 24: Prince Charles, Prince of Wales wears a joke mask to tease photographers by pretending to be someone named &#039;Uncle Harry&#039; during a skiing holiday on Januar ...
Image: Hulton Archive

1985. Charles et Diana en vacances.

Prince Charles, Prince of Wales, and Diana, Princess of Wales, skiing in Liechtenstein, 24th January 1985. (Photo by John Shelley Collection/Avalon/Getty Images)
Image: Hulton Royals Collection

1985. La famille royale sort de la messe, un rituel à 11 heures le jour du réveillon. On reconnait la reine, Lady Diana, le prince Andrew, la princesse Anne, ses enfants Zara et Peter, et, tout à droite, le prince Philip.

SANDRINGHAM, UNITED KINGDOM - DECEMBER 29: Diana, Princess Of Wales, Smiling And Joking With Prince Philip As They Leave Sandringham Church In The Snow After Attending Christmas Day Service With Princ ...
Image: Tim Graham Photo Library

Baby prince William à la sortie de l'école, en route vers les vacances de Noël, en 1985.

LONDON, UNITED KINGDOM - DECEMBER 11: Prince William At Mrs. Mynor&#039;s School Holding His Teacher&#039;s Hand As His Class Are Going To Perform In The Christmas Play. (Photo by Tim Graham Photo Lib ...
Image: Tim Graham Photo Library

1987. Reconnaissez-vous ce petit lutin aux cheveux roux?

Prince Harry, dressed as an elf (or possibly a Christmas sprite) ahead holds the hand of a woman on his way to appear in Mrs Mynors Nursery School nativity play in London, England. 9th December 1987. ...
Image: Tim Graham Photo Library

1987. Lady Diana, des pères Noël et des poneys.

Getty Images Europe
Getty Images Europe

1987. Le prince Charles, lady Diana, le prince Andrew et sa femme, Sarah Ferguson, alias Fergie.

(From left to Right) Prince Charles, Princess Diana, The Duchess of York Sarah Ferguson and The Duke of York Prince Andrew posing for photographers on their skiing holiday at the Swiss resort of Klost ...
Image: Mirrorpix

Et là, c'est le drame.

British Royals Prince Andrew, Duke of York, partially obscured behind his brother Charles, Prince of Wales, whose wife, Diana, Princess of Wales, is supported by Sarah, Duchess of York on a ski slope ...
Image: Hulton Royals Collection

1987. Fergie, Lady Di, le prince Andrew et le petit William.

Getty Images Europe
Getty Images Europe

1988. Lady Diana et baby Harry, déjà une tête de fripouille.

LONDON, UNITED KINGDOM - DECEMBER 13: Princess Diana &amp; Prince Henry (harry) At The Palace Theatre To Watch His Brother&#039;s Christmas Play. (Photo by Tim Graham Photo Library via Getty Images)
Image: Tim Graham Photo Library

1987. Un garde et un sapin au château de Windsor.

Image: Tim Graham Photo Library
Image: Tim Graham Photo Library

1988. Ce petit bonhomme ne vous rappelle personne? Et non, ce n'est pas le prince George.

SANDRINGHAM, UNITED KINGDOM - DECEMBER 25: Prince William Attending Christmas Day Service At Sandringham Church In Norfolk. (Photo by Tim Graham Photo Library via Getty Images)
Image: Tim Graham Photo Library

1989. Sortie de la messe, toujours iconique.

Image: Tim Graham Photo Library
Image: Tim Graham Photo Library

1989. Dernier jour d'école pour William et Harry, avant les vacances de Noël.

Image: Hulton Royals Collection
Image: Hulton Royals Collection

1990. La sortie de la messe de Queen Mum et Lady Di.

The Princess of Wales, Princess Diana, at Sandringham for the traditional church service and Royal family gathering, on a very windy Christmas Day 1990. Picture taken 25th December 1990. (Photo by Ken ...
Image: Mirrorpix

1990. Et un petit coup de vent.

SANDRINGHAM, UNITED KINGDOM - DECEMBER 25: Diana, Princess of Wales, clutches her hat on the way to Sandringham Church for Christmas Day Service on December 25, 1990 in Sandringham, England. (Photo by ...
Image: Hulton Archive

1990. Le père Noël, Harry et William.

Getty Images Europe
Getty Images Europe

En 1991. Lady Di et Harry en direction de la messe à Sandringham, le jour du réveillon.

Getty Images Europe
Getty Images Europe

1991. Lady Diana et Harry au ski.

LECH, AUSTRIA - MARCH 29: Princess Diana on a skiing holiday with Prince Harry in Lech, Austria. (Photo by Tim Graham Photo Library via Getty Images)
Image: Tim Graham Photo Library

1991. Fergie en mère Noël.

The Duchess of York arrives bearing gifts at the Coulsdon golf club where she attended a Christmas party for sufferers of Motor Neuron disease. the duchess, patron of MNDA, handed out presents which s ...
PA Images

1992. Lady Diana qui va chercher des garçons, un grand moment de mode et de photographie.

Getty Images Europe
Getty Images Europe

1993. Lady Diana, très Noëlesque en manteau rouge.

Princess Diana (1961 - 1997) and her son Prince William on their way to a Christmas Day service at Sandringham Church, 25th December 1993. (Photo by Princess Diana Archive/Getty Images)
Image: Hulton Royals Collection

1993. Un autre manteau rouge.

Getty Images Europe
Getty Images Europe

1993. Elizabeth II et le prince Philip à Sandringham, en route vers le service de Noël.

Getty Images Europe
Getty Images Europe

1993. Lady Diana et les garçons en vacances de ski, en Autriche.

Diana, Princess of Wales (1961 - 1997) riding in a traditional sleigh with Prince William and Prince Harry during a skiing holiday in Lech, Austria, 30th March 1993. (Photo by Jayne Fincher/Princess D ...
Image: Hulton Royals Collection

1994. Lady Di et William à Sandringham.

GREAT BRITAIN - DECEMBER 25: Diana, Princess of Wales and Prince William attending Christmas Day Service at Sandringham (Photo by Tim Graham Photo Library via Getty Images)
Image: Tim Graham Photo Library

1994. Le prince de Galles et Harry.

GREAT BRITAIN - DECEMBER 25: The Royal Family attending Christmas Day Service at Sandringham, From left to right : Prince Edward, Earl of Wessex, Prince Charles, Prince of Wales, Prince Harry and Pete ...
Image: Tim Graham Photo Library

1995. Charles au ski, un mythe.

KLOSTERS, SWITZERLAND - FEBRUARY 19: Prince Charles Skiing In Klosters, Switzerland. (Photo by Tim Graham Photo Library via Getty Images)
Image: Tim Graham Photo Library

1995. Les cousins à Klosters: William, Harry, Beatrice et Eugenie.

KLOSTERS, SWITZERLAND - JANUARY 03: Prince William And Prince Harry With Their Cousins Princess Beatrice And Princess Eugenie Posing For A Photocall During Their Skiing Holiday. (Photo by Tim Graham P ...
Image: Tim Graham Photo Library

1995. Petit cours de luge.

PRINCE OF WALES &amp; SISTER-IN-LAW, THE DUCHESS OF YORK WITH THEIR CHILDREN L-R PRINCESS EUGENIE, PRINCE HARRY, PRINCESS BEATRICE &amp; PRINCE WILLIAM DURING A ROYAL SLEDGING RACE ON THE SLOPES OUTSI ...
PA Images

1995. La femme du prince Andrew, Fergie, et les princesses Beatrice et Eugenie.

LONDON, UNITED KINGDOM - DECEMBER 18: Duchess Of York With Her Daughters Princess Beatrice And Princess Eugenie Attending Christmas Pantomime &#039;cinderalla&#039; In Aid Of Children In Crisis Of Whi ...
Image: Tim Graham Photo Library

1997. Le prince Andrew avec Beatrice et Eugenie.

SANDRINGHAM, UNITED KINGDOM, - DECEMBER 25; Prince Andrew, Duke of York, with daughters Princess Beatrice, and Princess Eugenie attend the annual Christmas Day service at Sandringham Church, on Decemb ...
Image: UK Press

1998. La princesse Anne, Queen Mum et Elizabeth II plantées devant le sapin du château de Windsor.

Getty Images Europe
Getty Images Europe

1998. Les traditionnels voeux de Sa Majesté.

Getty Images Europe
Getty Images Europe

1998. Le prince Charles et Harry, direction la messe de Noël à Sandringham.

The Prince of Wales with his sons Prince Harry (L) and Prince William following the traditional Christmas Day service at church on the Sandringham estate, attended by the Queen and members of her imme ...
PA Images

1998. Les cousins ont bien grandi.

SANDRINGHAM, UNITED KINGDOM - DECEMBER 25: Royal Family Attending Christmas Day Service At Sandringham Church - Cousins Prince William And Zara Phillips Walking With Princess Anne (Photo by Tim Graham ...
Image: Tim Graham Photo Library

1998. Le prince William, à 16 ans. Juste parce que.

SANDRINGHAM, UNITED KINGDOM - DECEMBER 25: Royal Family Attending Christmas Service At Sandringham Church - Prince William (Photo by Tim Graham Photo Library via Getty Images)
Image: Tim Graham Photo Library

1998. Elizabeth II et Queen mum, en train de tripoter le sapin.

LONDON - DECEMBER 15: Queen Elizabeth II and Queen Elizabeth, The Queen Mother admire Christmas decorations on the Christmas tree in the Picture Gallery at Buckingham Palace after meeting representati ...
Getty Images Europe

1998. Elizabeth II et la styliste Zandra Rhodes.

LONDON - DECEMBER 15: Queen Elizabeth II and fashion designer Zandra Rhodes admire Christmas decorations on the Christmas tree in the Picture Gallery at Buckingham Palace after meeting representatives ...
Getty Images Europe

1999. Charles, en pleine performance.

KLOSTERS, SWITZERLAND - JANUARY 5: Charles, Prince of Wales, on a Skiing holiday on January 5, 1999 in Klosters, Switzerland. (Photo by Julian Parker/UK Press via Getty Images)
Image: UK Press
Le jour où Charles a failli mourir sur ses skis en Suisse

1999. Charles et Harry, en pleine crise d'adolescence, qui tire la tronche.

KLOSTERS, SWITZERLAND - JANUARY 5: Charles, Prince of Wales, and Prince Harry, on a Skiing holiday on January 5, 1999 in Klosters, Switzerland. (Photo by Julian Parker/UK Press via Getty Images)
Image: UK Press

2001. La reine à Buckingham.

LONDON - DECEMBER 12: Queen Elizabeth II films her traditional Christmas broadcast to the Commonwealth from Buckingham Palace on December 19, 2001 in London, England. (Photo by Anwar Hussein/Getty Ima ...
Getty Images Europe

2002. Harry et toute la fougue de ses 16 ans, lors de la traditionnelle marche à pied à Sandringham.

SANDRINGHAM, UNITED KINGDOM - DECEMBER 25: Britain&#039;s Prince Harry, and other members of the British Royal family, leave a Christmas Day service at Sandringham Church December 25, 2002 in Sandring ...
Getty Images Europe

2002. Le prince William, 18 ans et tous ses cheveux.

SANDRINGHAM, UNITED KINGDOM - DECEMBER 25: Britain&#039;s Prince William receives a gift from a young girl after members of the British Royal family attended a Christmas Day service at Sandringham Chu ...
Getty Images Europe

2002. La reine avait opté pour un fuchsia très watson.

Getty Images Europe
Getty Images Europe

2003. Le prince en pleines festivités de Noël.

LONDON - DECEMBER 11: Prince Charles, with help from 7-year-old Jack Holt, unwraps a gift of gold leaves, part of a decorative stone pear and apple, at a reception for children suffering from cancer a ...
Getty Images Europe

2003. Les deux frangins, qui commençaient déjà à se toiser.

SANDRINGHAM, UNITED KINGDOM - DECEMBER 25: Royals Gather For A Family Christmas At Sandringham And Attend A Church Service - Brothers Prince William And Suntanned Prince Harry (Photo by Tim Graham Pho ...
Image: Tim Graham Photo Library

Harry et William manifestement très intrigué par les poils de son manteau de sa cousine, Zara Philipps.

SANDRINGHAM, ENGLAND - DECEMBER 25: (L to R) Britain&#039;s Prince William, Prince Harry and Zara Phillips, daughter of Princes Anne, leave after attending the Christmas Day service at Sandringham Chu ...
Getty Images Europe

2004. Le prince Charles, à la sortie de la messe, qui traîne son rhume.

SANDRINGHAM, UNITED KINGDOM - DECEMBER 26: Prince Charles Suffering From A Cold And Blowing His Nose With A Handkerchief After Church At Sandringham On Boxing Day (Photo by Tim Graham Picture Library/ ...
Image: Tim Graham Photo Library

2004. La reine et un père Noël.

SANDRINGHAM, ENGLAND - DECEMBER 25: Britain&#039;s Queen Elizabeth II accepts a bunch of flower from a boy dresses as Father Christmas after she attended the Christmas Day service at Sandringham Churc ...
Getty Images Europe

2005. Premier Noël officiel pour Camilla au sein de la famille royale.

KING&#039;S LYNN, ENGLAND - DECEMBER 25: Prince Charles, Prince of Wales, and his wife Camilla, Duchess of Cornwall, attend Christmas Day service at Sandringham Church on December 25, 2005 in King&#03 ...
Image: Tim Graham Photo Library

2005. Toute la clique en direction du service religieux.

KING&#039;S LYNN, ENGLAND - DECEMBER 25: Prince Philip, Duke of Edinburgh, Prince Charles Prince of Wales, Prince William, Prince Harry, Princess Anne, Princess Royal are seen at Christmas Day service ...
Image: Tim Graham Photo Library

2005. Charles à Klosters, dans les Grisons.

KLOSTERS, SWITZERLAND - MARCH 31: HRH Prince Charles is seen during a photocall on the Royal Family&#039;s ski break in the region at Klosters on March 31, 2005 in Switzerland. Prince Charles was over ...
Getty Images Europe

2006. Queenie devant son sapin.

LONDON - DECEMBER 24: (EMBARGOED TO 0001 MONDAY DECEMBER 25, 2006. NO PUBLICATION IN UK MEDIA FOR 28 DAYS) Britain&#039;s Queen Elizabeth II smiles after filming this year&#039;s Christmas broadcast i ...
Getty Images Europe

2006. Et Queenie fait des biscuits.

HM Queen Elizabeth II lays a few small mirror tiles around the head of baby Jesus on a nativity collage made by schoolchildren at Southwark Cathedral, December 7, 2006 in London, England. The children ...
Image: FilmMagic

2006. Charles, le père Noël et une lutine coquine lors d'un évènement pour son association caritative, «Not Forgotten».

LONDON - DECEMBER 7: (NO PUBLICATION IN UK MEDIA FOR 28 DAYS) Prince Charles, Prince of Wales pulls the beard of Father Christmas as he visits the &#039;Not Forgotten Association&#039; at St. James&#0 ...
Getty Images Europe

2008. La reine après la messe et une armée de petits lutins.

Getty Images Europe
Getty Images Europe

2008. Au cas où vous vous étiez déjà posé la question, William a non seulement eu des cheveux, mais en plus, il n'est pas imberbe.

SANDRINGHAM, ENGLAND - DECEMBER 25: Prince William attends the Christmas Day service at St Mary Magdalene Church on December 25, 2008 in Sandringham, England. (Photo by Samir Hussein/WireImage)
WireImage
William avec une barbe, pour ou contre?
Au total, 60 personnes ont participé à ce sondage.

2009. La reine, toute de rouge vêtue, à la sortie du service religieux de Noël.

Queen Elizabeth Ii At St Mary Magdalene Church, On The Royal Estate At Sandringham In Norfolk, Attending A Christmas Day Church Service. (Photo by Mark Cuthbert/UK Press via Getty Images)
Image: UK Press

Les princesses Eugenie et Beatrice, en total look «2009».

LONDON, ENGLAND - DECEMBER 16: (EMBARGOED FOR PUBLICATION IN UK TABLOID NEWSPAPERS UNTIL 48 HOURS AFTER CREATE DATE AND TIME. MANDATORY CREDIT PHOTO BY DAVE M. BENETT/GETTY IMAGES REQUIRED) Princess E ...
Getty Images Europe

2009. Queenie et son sapin.

Britain&#039;s Queen Elizabeth II prior to the recording of her Christmas Day broadcast to the Commonwealth, in the White Drawing Room at Buckingham Palace. (Photo by John Stillwell/PA Images via Gett ...
PA Images

2010. La reine et son prince Philip, manifestement en pleine vision divine.

SANDRINGHAM, UNITED KINGDOM - DECEMBER 25: Queen Elizabeth II and Prince Philip, Duke of Edinburgh attend the Christmas Day Church Service with other members of the Royal family, at St Mary&#039;s Chu ...
Getty Images Europe
SANDRINGHAM, UNITED KINGDOM - DECEMBER 25: Queen Elizabeth II and Prince Philip, Duke of Edinburgh attend the Christmas Day Church Service with other members of the Royal family, at St Mary&#039;s Chu ...
Getty Images Europe

2010. Kate Middleton, fraîchement fiancée avec William.

FAKENHAM, ENGLAND - DECEMBER 18: Prince William and finacee Catherine Middleton arrive for a Christmas reception in aid of the Teenager Cancer Trust at theThursford Collection on December 18, 2010 in ...
Image: Chris Jackson Collection

2013. Les frangins en route vers la messe de Noël, à Sandringham.

KING&#039;S LYNN, ENGLAND - DECEMBER 25: Prince William, Duke of Cambridge and Prince Harry leave the Christmas Day service at Sandringham on December 25, 2013 in King&#039;s Lynn, England. (Photo by ...
Image: Chris Jackson Collection

2013. Pendant ce temps, Queenie les attend.

Queen Elizabeth II after the traditional Christmas Day church service at St Mary Magdalene Church on the royal estate in Sandringham, Norfolk. (Photo by Joe Giddens/PA Images via Getty Images)
PA Images

2014. La reine en direction de la messe de Noël.

KING&#039;S LYNN, ENGLAND - DECEMBER 25: The Queen attends a Christmas Day church service at Sandringham on December 25, 2014 in King&#039;s Lynn, England. (Photo by Danny Martindale/WireImage)
WireImage

2011. Camilla POSE devant le sapin.

LONDON, ENGLAND - DECEMBER 06: Camilla, Duchess of Cornwall helps children from the Helen and Douglas House and London Taxi Driver&#039;s Fund for Underpriviledged Children decorate a Christmas tree i ...
Image: Chris Jackson Collection

2011. Camilla en roue libre.

Getty Images Europe
Getty Images Europe

2011. Camilla et un taxi au nez rouge, à défaut d'un renne.

LONDON, ENGLAND - DECEMBER 06: Camilla, Duchess of Cornwall admires a taxi designed by driver Stephen Bell after they helped children from the Helen and Douglas House and London Taxi Driver&#039;s Fun ...
Image: Chris Jackson Collection

Ah non, le voilà, le renne!

LONDON, UNITED KINGDOM – DECEMBER 06: Camilla, Duchess of Cornwall meets Reindeer Dancer, left, and Blitzen, right, with their handlers Karen and Jason Perrins during an annual event to decorate the C ...
Getty Images Europe

2012. Charles, Camilla et le père Noël.

TETBURY, ENGLAND - DECEMBER 07: Prince Charles, Prince of Wales and Camilla, Duchess of Cornwall meet Father Christmas as they switch on the Christmas lights on December 7, 2012 in Tetbury, England. ( ...
Image: UK Press

D'ailleurs, Camilla a une loooongue série de photos merveilleuses avec le père Noël. En voici une sélection.

LONDON, ENGLAND - DECEMBER 18: (NO PUBLICATION IN UK MEDIA FOR 28 DAYS) Camilla, Duchess of Cornwall, patron of the British Equestrian Federation, talks to Father Christmas on a horse-drawn sleigh bac ...
Image: Tim Graham Photo Library

En 2005. Camilla a l'air un peu intimidée.

LONDON, ENGLAND - DECEMBER 19: (NO PUBLICATION IN UK MEDIA FOR 28 DAYS) HRH Camilla, Duchess of Cornwall meets Father Christmas at the London International Horse Show at Olympia on December 19, 2005 i ...
Getty Images Europe

En 2006. C'est pas mieux.

The Duchess Of Cornwall Switches On The Tetbury Christmas Lights. . (Photo by Mark Cuthbert/UK Press via Getty Images)
Image: UK Press

Vraiment pas mieux.

TETBURY- NOVEMBER 30: Camilla, Duchess of Cornwall stands with Father Christmas as she turns on the Christmas lights on November 30, 2006 in Tetbury, England. (Photo by Anwar Hussein/Getty Images)
Getty Images Europe

2010. Toujours pas. (C'est moi ou il est ivre, le père Noël?)

Camilla, Duchess Of Cornwall In Bath To Turn On The Christmas Lights And Visit The Highgrove Shop. (Photo by Mark Cuthbert/UK Press via Getty Images)
Image: UK Press

2015. Le prince Philip tout en majesté à Sandringham.

KING&#039;S LYNN, ENGLAND - DECEMBER 25: Prince Philip, Duke of Edinburgh attends a Christmas Day church service at Sandringham on December 25, 2015 in King&#039;s Lynn, England. (Photo by Chris Jacks ...
Image: Chris Jackson Collection

2015. Pendant ce temps, la reine qui poireaute sous la pluie, en attendant sa famille.

KING&#039;S LYNN, ENGLAND - DECEMBER 25: Queen Elizabeth II attends a Christmas Day church service at Sandringham on December 25, 2015 in King&#039;s Lynn, England. (Photo by Chris Jackson/Getty Image ...
Image: Chris Jackson Collection

2011. Un retraité militaire et une charmante mère Noël au Palais St-James, quelques minutes avant de rencontrer Charles, lors d'un évènement caritatif.

Getty Images Europe
Getty Images Europe

William en grande contemplation.

Getty Images Europe
Getty Images Europe

Kate et le sapin. Awww.

WINDSOR, ENGLAND - DECEMBER 08: Queen Elizabeth II thanks volunteers and key workers at Windsor Castle on December 08, 2020 in Windsor, England. The Queen and members of the royal family gave thanks t ...
Image: Chris Jackson Collection

Queenie en mode mère Noël, en 2020.

Getty Images Europe
Getty Images Europe

La reine et Kate, à Windsor.

Image: Tim Graham Photo Library
Image: Tim Graham Photo Library

Kate, un look de Noël et des marshmallows.

Image: Tim Graham Photo Library
Image: Tim Graham Photo Library

Même les royals font le marché de Noël.

Image: Tim Graham Photo Library
Image: Tim Graham Photo Library

2016. La petite famille à Sandringham.

The Duke and Duchess of Cambridge, Prince George and Princess Charlotte arrive to attend the morning Christmas Day service at St Mark&#039;s Church in Englefield, Berkshire. (Photo by Andrew Matthews/ ...
PA Images

Mini prince George et sa canne à sucre.

BUCKLEBURY, BERKSHIRE - DECEMBER 25: Prince George of Cambridge attends Church on Christmas Day on December 25, 2016 in Bucklebury, Berkshire. (Photo by Samir Hussein/Samir Hussein/WireImage)
WireImage

Kate et William, sous une neige en plastique.

LONDON, ENGLAND - DECEMBER 04: Prince William, Duke of Cambridge and Catherine, Duchess of Cambridge have a snowball fight with staff after hosting a Christmas party for families of military personnel ...
WireImage

2017. Premier Noël de Meghan avec la famille royale.

KING&#039;S LYNN, ENGLAND - DECEMBER 25: (L-R) Prince William, Duke of Cambridge, Catherine, Duchess of Cambridge, Meghan Markle and Prince Harry attend Christmas Day Church service at Church of St Ma ...
Image: Chris Jackson Collection

2018. Dernier Noël de Meghan avec la famille royale.

KING&#039;S LYNN, ENGLAND - DECEMBER 25: Prince William, Duke of Cambridge, Catherine, Duchess of Cambridge, Meghan, Duchess of Sussex and Prince Harry, Duke of Sussex attend Christmas Day Church serv ...
WireImage

2022. Les troublions George, Charlotte et Louis, en train de préparer un mauvais coup.

SANDRINGHAM, NORFOLK - DECEMBER 25: Prince George, Princess Charlotte and Prince Louis attend the Christmas Day service at Sandringham Church on December 25, 2022 in Sandringham, Norfolk. King Charles ...
WireImage

2023. La clique au complet.

King Charles III and Queen Camilla, followed by the Prince of Wales, Prince George and the Princess of Wales, after attending the Christmas Day morning church service at St Mary Magdalene Church in Sa ...
PA Images

2024. Kate fait l'une de ses premières apparitions publiques depuis près d'un an, après son diagnostic de cancer au mois de mars.

SANDRINGHAM, NORFOLK - DECEMBER 25: Catherine, Princess of Wales attends the Christmas Morning Service at Sandringham Church on December 25, 2024 in Sandringham, Norfolk. (Photo by Samir Hussein/WireI ...
WireImage

2025. Camilla, un père Noël, un traîneau - mais pas de neige.

LONDON, ENGLAND - DECEMBER 11: A person dressed as Father Christmas, Queen Camilla Samuel (left) and Myla (right) on the State Sleigh in the gardens of Clarence House, London, during the Christmas tre ...
Getty Images Europe

Envie d'en savoir plus sur le Noël de la famille royale?

Pourquoi le Noël des Windsor sera bien différent cette année
