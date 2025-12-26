Ces photos de la famille royale à Noël fleurent bon la naphtaline

Les vacances d'hiver des Windsor, c'est une institution presque aussi vieille que la monarchie. Petit récap en 101 images, entre le ski en Suisse, le réveillon à Sandringham, le pudding de Noël et les tenues clinquantes des années 2000.

On part de décembre 1951 avec Elizabeth, encore princesse, mini Charles et encore mini Anne, en route vers Sandringham pour fêter Noël avec le reste des Windsor.

1968. Elizabeth II et le prince Philip.

1979. La Reine profite d'une balade à cheval à Sandringham.

1963. Le prince Charles affûte son ski à Tarasp, dans les Grisons.

1980. Une jeune et charmante skieuse inconnue tombe inopinément sur l'héritier du trône d'Angleterre.

1981. La princesse Diana lors d'un discours sur Regent Street.

1983. La famille royale sort de la messe de Noël.

1983. La Reine, tout en sourire et fourrure.

1983. Le prince Charles au ski et en roue libre.

1985. Charles et Diana en vacances.

1985. La famille royale sort de la messe, un rituel à 11 heures le jour du réveillon. On reconnait la reine, Lady Diana, le prince Andrew, la princesse Anne, ses enfants Zara et Peter, et, tout à droite, le prince Philip.

Baby prince William à la sortie de l'école, en route vers les vacances de Noël, en 1985.

1987. Reconnaissez-vous ce petit lutin aux cheveux roux?

1987. Lady Diana, des pères Noël et des poneys.

1987. Le prince Charles, lady Diana, le prince Andrew et sa femme, Sarah Ferguson, alias Fergie.

Et là, c'est le drame.

1987. Fergie, Lady Di, le prince Andrew et le petit William.

1988. Lady Diana et baby Harry, déjà une tête de fripouille.

1987. Un garde et un sapin au château de Windsor.

1988. Ce petit bonhomme ne vous rappelle personne? Et non, ce n'est pas le prince George.

1989. Sortie de la messe, toujours iconique.

1989. Dernier jour d'école pour William et Harry, avant les vacances de Noël.

1990. La sortie de la messe de Queen Mum et Lady Di.

1990. Et un petit coup de vent.

1990. Le père Noël, Harry et William.

En 1991. Lady Di et Harry en direction de la messe à Sandringham, le jour du réveillon.

1991. Lady Diana et Harry au ski.

1991. Fergie en mère Noël.

1992. Lady Diana qui va chercher des garçons, un grand moment de mode et de photographie.

1993. Lady Diana, très Noëlesque en manteau rouge.

1993. Un autre manteau rouge.

1993. Elizabeth II et le prince Philip à Sandringham, en route vers le service de Noël.

1993. Lady Diana et les garçons en vacances de ski, en Autriche.

1994. Lady Di et William à Sandringham.

1994. Le prince de Galles et Harry.

1995. Charles au ski, un mythe.

1995. Les cousins à Klosters: William, Harry, Beatrice et Eugenie.

1995. Petit cours de luge.

1995. La femme du prince Andrew, Fergie, et les princesses Beatrice et Eugenie.

1997. Le prince Andrew avec Beatrice et Eugenie.

1998. La princesse Anne, Queen Mum et Elizabeth II plantées devant le sapin du château de Windsor.

1998. Les traditionnels voeux de Sa Majesté.

1998. Le prince Charles et Harry, direction la messe de Noël à Sandringham.

1998. Les cousins ont bien grandi.

1998. Le prince William, à 16 ans. Juste parce que.

1998. Elizabeth II et Queen mum, en train de tripoter le sapin.

1998. Elizabeth II et la styliste Zandra Rhodes.

1999. Charles, en pleine performance.

1999. Charles et Harry, en pleine crise d'adolescence, qui tire la tronche.

2001. La reine à Buckingham.

2002. Harry et toute la fougue de ses 16 ans, lors de la traditionnelle marche à pied à Sandringham.

2002. Le prince William, 18 ans et tous ses cheveux.

2002. La reine avait opté pour un fuchsia très watson.

2003. Le prince en pleines festivités de Noël.

2003. Les deux frangins, qui commençaient déjà à se toiser.

Harry et William manifestement très intrigué par les poils de son manteau de sa cousine, Zara Philipps.

2004. Le prince Charles, à la sortie de la messe, qui traîne son rhume.

2004. La reine et un père Noël.

2005. Premier Noël officiel pour Camilla au sein de la famille royale.

2005. Toute la clique en direction du service religieux.

2005. Charles à Klosters, dans les Grisons.

2006. Queenie devant son sapin.

2006. Et Queenie fait des biscuits.

2006. Charles, le père Noël et une lutine coquine lors d'un évènement pour son association caritative, «Not Forgotten».

2008. La reine après la messe et une armée de petits lutins.

2008. Au cas où vous vous étiez déjà posé la question, William a non seulement eu des cheveux, mais en plus, il n'est pas imberbe.

2009. La reine, toute de rouge vêtue, à la sortie du service religieux de Noël.

Les princesses Eugenie et Beatrice, en total look «2009».

2009. Queenie et son sapin.

2010. La reine et son prince Philip, manifestement en pleine vision divine.

2010. Kate Middleton, fraîchement fiancée avec William.

2013. Les frangins en route vers la messe de Noël, à Sandringham.

2013. Pendant ce temps, Queenie les attend.

2014. La reine en direction de la messe de Noël.

2011. Camilla POSE devant le sapin.

2011. Camilla en roue libre.

2011. Camilla et un taxi au nez rouge, à défaut d'un renne.

Ah non, le voilà, le renne!

2012. Charles, Camilla et le père Noël.

D'ailleurs, Camilla a une loooongue série de photos merveilleuses avec le père Noël. En voici une sélection.

En 2005. Camilla a l'air un peu intimidée.

En 2006. C'est pas mieux.

Vraiment pas mieux.

2010. Toujours pas. (C'est moi ou il est ivre, le père Noël?)

2015. Le prince Philip tout en majesté à Sandringham.

2015. Pendant ce temps, la reine qui poireaute sous la pluie, en attendant sa famille.

2011. Un retraité militaire et une charmante mère Noël au Palais St-James, quelques minutes avant de rencontrer Charles, lors d'un évènement caritatif.

William en grande contemplation.

Kate et le sapin. Awww.

Queenie en mode mère Noël, en 2020.

La reine et Kate, à Windsor.

Kate, un look de Noël et des marshmallows.

Même les royals font le marché de Noël.

2016. La petite famille à Sandringham.

Mini prince George et sa canne à sucre.

Kate et William, sous une neige en plastique.

2017. Premier Noël de Meghan avec la famille royale.

2018. Dernier Noël de Meghan avec la famille royale.

2022. Les troublions George, Charlotte et Louis, en train de préparer un mauvais coup.

2023. La clique au complet.

2024. Kate fait l'une de ses premières apparitions publiques depuis près d'un an, après son diagnostic de cancer au mois de mars.

2025. Camilla, un père Noël, un traîneau - mais pas de neige.

