WhatsApp va vous aider à ne plus oublier vos amis

Whatsapp lance de nouvelles fonctionnalités pour simplifier la gestion des messages et des discussions de groupe.

Le service de messagerie Whatsapp a publié une mise à jour introduisant plusieurs nouvelles fonctionnalités. La plus importante: la fonction de brouillon. Celle-ci enregistre automatiquement les messages rédigés, mais non envoyés, afin d’éviter que des communications importantes ne tombent dans l’oubli.

Les messages non envoyés sont désormais clairement signalés dans la vue d’ensemble des discussions: ils apparaissent en haut de la liste et sont marqués d’une étiquette verte «brouillon». Ils restent ainsi bien visibles pour les utilisateurs, qui peuvent les compléter et les envoyer plus tard. Une fois le message expédié, la mention disparaît.

Bulle dynamique

WhatsApp modernise également le design de ses conversations. La mention «écrit...» est remplacée par une bulle dynamique. Celle-ci apparaît directement dans le fil de discussion et indique que l’interlocuteur est en train de rédiger un message. Dans les groupes, la photo de profil du membre en train de taper s’affiche en plus à côté des trois points animés.

La mise à jour est progressivement déployée gratuitement pour tous les appareils via les différents App Stores. Certains utilisateurs peuvent déjà accéder aux nouveautés, d’autres les recevront dans les semaines à venir.

Meilleure vue d’ensemble dans les groupes

Une autre nouveauté importante concerne les discussions de groupe. Whatsapp introduit la fonction «Faits marquants du groupe», qui permet de recevoir des notifications ciblées pour certaines interactions. Par exemple, les utilisateurs peuvent choisir d’être informés uniquement en cas de mention ou de réponse à leurs propres messages, plutôt que de devoir mettre l’intégralité de la discussion en sourdine.

Cette fonctionnalité vise à réduire le désordre dans les grands groupes et à faciliter une communication ciblée. Elle est pour l’instant uniquement disponible dans la version bêta. (mho)

Traduit et adapté de l'allemand par Tanja Maeder