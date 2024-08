WhatsApp lance une nouvelle fonction pour vous protéger

Effet secondaire positif: l'activation de la fonction réduit automatiquement la quantité de données à traiter. Cela permet à l'application de consommer moins d'énergie et d'économiser la batterie des appareils. Et de réduire le risque que des contenus malveillants affectent les performances et la mémoire du téléphone.

Voici les voitures électriques avec la plus grande autonomie

Les voitures électriques et les longs trajets ont longtemps été considérés comme contradictoires. Mais est-ce toujours le cas? L'Automobile Club allemand a testé plus de 80 voitures électriques sur leur aptitude à parcourir de longues distances.



L'autonomie a longtemps été le talon d'Achille de la voiture électrique – et l'est encore en partie. Mais chaque année, non seulement l'autonomie moyenne des nouveaux modèles électriques augmente, mais la vitesse de recharge moyenne diminue également. On a tendance à oublier ce deuxième point, mais il est important pour les conducteurs qui effectuent de longs trajets et doivent souvent utiliser des stations de recharge rapide.