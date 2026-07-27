Le Galaxy Z Fold 8 Ultra et le Galaxy Z Fold 8 (en bas). image: samsung

Samsung surprend avec un téléphone pliable au format inédit

Samsung présente une nouvelle génération de smartphones pliables. Un modèle plus compact occupe le devant de la scène cette année.



Oliver Wietlisbach Suivez-moi

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L'été s'impose comme LA saison des smartphones pliables chez Samsung. Cette année, le constructeur sud-coréen lance trois nouveaux modèles, dont l'un attire particulièrement l'attention.

Pour la première fois depuis plusieurs années, il ne s'agit pas seulement d'une évolution technique, mais aussi d'un tout nouveau format.

Galaxy Z Fold 8: plus compact et plus pratique?

Le Galaxy Z Fold 8 est plus large, mais plus court que les précédents. image: samsung

Le Galaxy Z Fold 8, présenté mercredi, est légèrement plus large et nettement plus court que les précédents smartphones de la gamme. Le fabricant poursuit en parallèle ses séries Fold et Flip. Les modèles Fold traditionnels portent néanmoins désormais la mention «Ultra». Le Galaxy Z Fold 8 Ultra (voir plus loin) succède ainsi directement au Galaxy Z Fold 7 de l'an dernier, tandis que le nouveau Fold 8 constitue une version plus compacte et légèrement moins performante sur le plan technique.

Dans son nouveau format (à droite), le Fold 8 est environ 3,5 centimètres plus court et 1 centimètre plus large que le Fold 8 Ultra. Image: samsung

Le Fold 8, plus petit mais plus large, est doté d'un écran extérieur de 5,5 pouces. Cette évolution devrait séduire les utilisateurs qui n'appréciaient pas les anciens modèles, jugés trop étroits et trop allongés. Dans une poche de pantalon, ce nouveau format devrait également se révéler plus confortable.

Samsung adopte un format 10:16 pour l'écran externe. Image: samsung

Une fois déplié, l'appareil dévoile un écran principal pliable de 7,6 pouces. Grâce à lui, il se rapproche d'une petite tablette avec un ratio proche du 4:3. Si ce format n'est pas idéal pour les vidéos en 21:9 ou en 16:9, il s'avère en revanche particulièrement pratique pour de nombreux autres usages.

Une fois ouvert, l'écran principal pliable adopte un format proche du 4:3. Image: samsung

Grâce à une nouvelle technologie d'affichage, Samsung promet un écran pliable plus fin et plus résistant, ainsi qu'un pli au niveau de la charnière moins visible. Les premiers essais semblent confirmer ce dernier point. Le constructeur affirme également avoir réduit les reflets, répondant ainsi à deux des principales critiques formulées à l'encontre du modèle de l'an dernier.

Les écrans intérieur et extérieur offrent un taux de rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 hertz et une luminosité maximale de 3000 nits, une valeur particulièrement élevée.

Replié, le nouveau Fold mesure 9,7 millimètres d'épaisseur, contre seulement 4,5 millimètres une fois ouvert. Avec ses 201 grammes, il s'agit du smartphone Fold le plus léger jamais commercialisé par Samsung. Sa batterie affiche une capacité de 4800 mAh et accepte une recharge jusqu'à 45 watts. Côté photo, Samsung fait l'impasse sur le troisième capteur dédié au zoom. Le Fold 8 se contente donc d'un double module photo de 50 mégapixels, cette fonction restant réservée au modèle Ultra.

Le Fold 8 possède un processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5 de Qualcomm, associé à 12 ou 16 Go de mémoire vive selon la version. Les acheteurs pourront choisir entre 256 Go, 512 Go ou 1 To de stockage interne. Le prix conseillé débute à 1729 francs et atteint 2179 francs pour la version équipée de 1 To de stockage. Les précommandes sont ouvertes dès à présent.



Galaxy Z Fold 8 Ultra: le haut de gamme à prix d'or

Le Galaxy Z Fold 8 Ultra succède au Fold 7. Son écran principal de 8 pouces au format 3:2 bénéficie désormais d'une définition plus élevée, d'un traitement antireflet amélioré et d'un pli moins visible. L'écran externe conserve une diagonale de 6,5 pouces. Les deux écrans disposent d'un taux de rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 hertz afin de préserver l'autonomie.

Le système photo reste composé de trois objectifs. À première vue, seule la caméra ultra grand-angle profite d'une amélioration notable.

Une fois replié, le Fold 8 Ultra affiche une épaisseur de 8,9 millimètres, contre 4,1 millimètres une fois ouvert (hors bloc photo). Il est donc légèrement plus fin que le Fold 8, mais aussi un peu plus lourd avec 214 grammes. Sa batterie de 5000 mAh n'est que légèrement plus grande, mais représente malgré tout une nette progression par rapport aux 4400 mAh du Fold 7.

Le processeur et les configurations mémoire sont identiques à ceux du Fold 8. Les clients auront le choix entre 256 ou 512 Go de stockage avec 12 Go de mémoire vive, ou 1 To de stockage avec 16 Go de mémoire vive.

Comptez dès 1899 francs pour le Galaxy Z Fold 8 Ultra (prix conseillé). La version la plus haut de gamme atteint les 2349 francs.



Galaxy Z Flip 8: peu de nouveautés

Presque tout reste comme sur l'ancien modèle. Image: samsung

Avec son smartphone à clapet, Samsung mise sur une évolution en douceur. L'appareil est légèrement plus fin, mais ses dimensions restent quasiment inchangées. Comme l'an dernier, il dispose d'un écran OLED pliable de 6,9 pouces et d'un écran externe de 4,1 pouces.

Le Flip 8 accueille un nouveau processeur, le Samsung Exynos 2600 déjà connu sur le Galaxy S26, et gagne quelques grammes. En revanche, le module photo et la batterie évoluent très peu. La vitesse de recharge reste limitée à 25 watts.

Les versions proposées disposent de 256 ou 512 Go de stockage, avec 12 Go de mémoire vive dans les deux cas. Elles sont commercialisées respectivement à 1149 et 1299 francs.

(Traduit et adapté par Valentine Zenker)