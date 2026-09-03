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Cette vidéo d'un robot se défendant contre un humain inquiète

Vidéo: watson

«J’ai déjà vu ça dans Terminator»

Venue de Russie, une vidéo d'un robot humanoïde fait le tour de la toile et inquiète les internautes.
03.09.2026, 11:1503.09.2026, 11:15

Une vidéo visiblement capturée par une caméra de surveillance soulève des interrogations et des craintes. Dans la séquence, supposément en provenance d'un magasin de la ville russe de Saratov, on peut voir un client bousculer un robot, puis ce dernier réagir.

Après avoir récupéré son équilibre, le robot se met visiblement dans une position de combat puis initie un coup de pied à l'amplitude considérable. S'il manque sa cible à de nombreuses reprises, le geste est plutôt inquiétant.

Notons qu'il est difficile de savoir si le robot a eu un vrai dysfonctionnement, une réaction automatique de stabilisation, ou s'il s'agit d'un coup marketing préparé grâce au contrôle à distance. Néanmoins, le mouvement, à lui seul, a de quoi faire réfléchir sur les capacités de ces objets qu'on présente volontiers comme le futur.

Même si les conditions réelles de cette situation doivent encore être clarifiées, sur les réseaux sociaux, les internautes réagissent déjà avec humour ou inquiétude:

«Dans quelques années, ils poursuivront les gens dans la rue»
«Vous rigolez, vous rigolez, mais un jour ils feront une taille de plus et vous latteront la gueule et personne ne rigolera plus»
«J’ai déjà vu ça dans Terminator 👍🏻😃»
«Deux personnes ne suffisent pas pour les maîtriser, ces enfoirés vont nous faire passer un sale quart d'heure, putain»
«Mdr, je vois ça que comme de la légitime défense, il faut lui mettre une raclée😆»

(hun)

Vidéo: watson
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L'«arnaqueur de Tinder romand» enfin face à ses victimes
Des dizaines de milliers de francs envolés, de la manipulation et des violences. Surnommé «l’arnaqueur de Tinder romand», Fabien* est jugé dès ce mercredi à Bienne. Un an et demi après une première audience avortée, deux plaignantes racontent à watson les séquelles laissées par cette affaire hors normes.
C’est ce mercredi 19 août que s’ouvre le procès de «l'arnaqueur de Tinder romand». Souvenez-vous, en janvier 2025, une enquête de Blick avait révélé cette histoire complètement folle. Celui qui avait été surnommé Fabien, un Suisse âgé de 33 ans, était accusé d’avoir soutiré des dizaines de milliers de francs à de jeunes femmes à travers toute la Suisse romande, tout en leur faisant subir des violences psychologiques et des violences physiques. Love bombing, tentatives d’apitoiement, chantage, menaces, humiliations, violences physiques, coups: Fabien ne reculait devant rien pour parvenir à ses fins.
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