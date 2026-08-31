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Mort du fondateur du festival ph/oto Visa pour l'image

Jean-François Leroy, figure mondiale du photojournalisme, est mort

Le monde du photojournalisme perd l’une de ses grandes figures. Jean-François Leroy, fondateur de Visa pour l’image à Perpignan, est mort lundi matin.
31.08.2026, 12:1231.08.2026, 12:12

Jean-François Leroy, fondateur du festival de photojournalisme, Visa pour l'image, est décédé des suites d'un cancer lundi matin, jour de l'ouverture de la 38e édition de cette rencontre mondiale, a-t-on appris auprès de sa famille et des organisateurs.

«Toute l'équipe de Visa pour l'image – Perpignan et toute la famille de Jean-François Leroy ont la tristesse de vous annoncer la mort, ce lundi 31 août au matin, du fondateur et directeur historique du festival international du photojournalisme», écrit le festival sur son compte Instagram. «Il avait accompagné et mis en valeur des photojournalistes du monde entier», ajoute-t-il sur X.

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Jean-François Leroy.Image: AFP

Pour la première fois en 38 ans, cet ancien photographe de 69 ans était absent de l'inauguration samedi de l'unique festival mondial consacré à la photo de presse, qui expose chaque année à Perpignan les plus grands photojournalistes.

Il est décédé lundi matin des suites d'un cancer au milieu de ses proches à son domicile parisien, selon l'équipe du festival. Malgré la maladie, il a participé «de A à Z à la préparation» de la 38e édition du festival, a précisé à l'AFP Delphine Lelu, la directrice générale de Visa pour l'image.

«C'est l'âme de ce festival, il l'a porté à bout de bras depuis la première édition, en 1989. Il nous laisse un grand héritage. Il a toujours voulu que Perpignan soit un phare pour les photojournalistes, on va faire en sorte que le festival continue de briller», a ajouté Delphine Lelu. (jah/ats)

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