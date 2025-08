Damian Lewis (au premier plan) joue le rôle d'un leader charismatique. Image: imago-images.de

Pour sa série de guerre, Spielberg a tourné en Suisse

Au début des années 2000, Steven Spielberg réalisait une série sur la Seconde Guerre mondiale. Un Youtubeur a voulu en visiter les lieux de tournage et sa curiosité l'a mené, non pas en Allemagne, mais bien en Suisse.

La minisérie de HBO Band of Brothers («Frères d'armes», en français) s'inspire de faits réels. Le dernier épisode se déroule dans l'Allemagne nazie en 1945. En réalité, des scènes centrales ont été réalisées dans l'Oberland bernois.

Un Youtubeur s'est récemment mis en quête des lieux de tournage de la série. Il a rassemblé le fruit de son travail dans un documentaire à voir absolument.

De quoi s'agit-il?

La mini-série primée Band of Brothers raconte l'histoire de jeunes Américains qui se battent ensemble contre les nazis en Europe.

La Easy Company de la 101e division aéroportée américaine effectue des missions en première ligne lors de la Seconde Guerre mondiale, de 1942 à 1945.

Les hommes sautent au-dessus de la Normandie le jour du débarquement et se battent jusqu'en Allemagne sous la direction de leur chef charismatique, Richard Winters.

Jusque dans le sud-est de la Bavière, dans la région frontalière entre l'Allemagne et l'Autriche, pour être précis. C'est là que des figures nazies s'étaient installées dès les années 1930, dans une nature idyllique où elles avaient également établi un deuxième siège gouvernemental pour Adolf Hitler.

En mai 1945, les hommes de la Easy Company atteignent cette zone et commencent à «dénazifier» la région. Le dixième et dernier épisode de Band of Brothers revient sur les événements historiques survenus à Berchtesgaden et ses environs.

Des nazis dans l'Oberland bernois

Les fans de Band of Brothers ignorent peut-être que c'est l'Oberland bernois qui sert de décor pour les derniers jours du régime nazi. La reddition de la maison de montagne d'Hitler, que les troupes américaines appellent «Eagle's Nest» (le nid d'aigle), n'a pas été filmée dans le sud de la Bavière, mais au col du Grimsel.

La scène du film et une photo actuelle. Screenshot: youtube

La ville autrichienne de Zell am See occupe une place de premier plan dans la série. Mais en réalité, ce sont des images de la petite ville d'Unterseen, entre les lacs de Thoune et de Brienz, que le spectateur a sous les yeux.

On assiste à une parade militaire des troupes américaines avec environ 300 figurants et une quarantaine de véhicules originaux, rapportait swissinfo.org en 2000. «Pour des raisons d'authenticité», tous les noms de rue et les panneaux de signalisation ont été retirés sur la place de l'hôtel de ville. Les lampadaires ont eux été remplacés par des modèles d'époque.

Hofstetten bei Brienz et le Grandhotel Giessbach ont également servi de lieux de tournage idylliques.

Qu'est-ce qui rend cette vidéo YouTube si spéciale?

L'Allemand Christoph Aufgebauer témoigne:

«Quand j'ai vu Band of Brothers pour la première fois en 2003, j'ai tout de suite été fan. Le dernier épisode était le plus captivant visuellement. J'ai adoré les beaux paysages et je me suis dit qu'il fallait que je visite Zell am See.



Les années ont passé et, en 2023, j'ai ressenti le besoin de visiter les vrais lieux de tournage. Après quelques recherches, j'ai découvert que cela n'avait pas été filmé en Autriche, mais dans l'Oberland bernois, en Suisse. Et c'est ainsi que j'ai commencé à analyser chaque scène et à vouloir connaître l'endroit exact auquel elle correspondait.»



Grâce à Google Street View, Maps et d'autres outils sur internet, il a fini par localiser chaque endroit, qu'il a visité en juin 2025.

La météo n'était malheureusement pas au rendez-vous au moment de son passage. Il a beaucoup plu, si bien qu'il n'a pas pu faire suffisamment d'images.

Sa modestie honore le cinéaste, son œuvre témoigne en effet d'un grand souci du détail. Il a conçu son documentaire en respectant le ton de la mini-série et en y insérant à chaque fois les scènes correspondantes.

La voici, la vidéo

Quel rapport avec Il faut sauver le soldat Ryan?

Band of Brothers (2001), une production à 125 millions de dollars, se base sur le roman éponyme de l'historien américain Stephen Ambrose. Le livre avait déjà inspiré le long-métrage Il faut sauver le soldat Ryan (1998) du réalisateur Steven Spielberg.

Des vétérans de la Easy Company. Screenshot: YouTube

Chacun des dix épisodes s'accompagne de commentaires de vétérans survivants de la Easy Company. Ils ont conseillé l'équipe de tournage.

