Il y a une astuce géniale pour ouvrir et refermer un paquet de Haribo

Les 10 vêtements et accessoires stars pour être tendance

Chaque trimestre, la plateforme de mode Lyst publie les articles mode les plus recherchés sur son site interne. Et cette fois-ci encore, la data a dicté les tendances mode.

L'Index Lyst, qui répertorie les marques les plus populaires du moment, a publié son top 10 des vêtements et accessoires les plus en vogue du dernier trimestre de l'année. Ce dernier se base sur une récolte de data réalisée par Lyst, qui établit ensuite son classement en fonction du volume de recherches non seulement sur sa boutique en ligne, mais également sur internet et les réseaux sociaux.