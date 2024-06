Le porno est désormais autorisé sur X

Le réseau social dit néanmoins interdire les contenus promouvant «l'exploitation (sexuelle), les atteintes aux mineurs et les comportements obscènes».

Ce point de règlement s'applique aussi aux contenus générés par intelligence artificielle, à l'animation et au hentai, genre japonais de manga et dessins animés hypersexualisés.

Le réseau social n'avait, jusqu'ici, jamais formellement banni les vidéos ou photos érotiques ou pornographiques sur son site depuis sa création, mais ne les avait pas non plus officiellement autorisées.

«Nous pensons que les utilisateurs devraient pouvoir créer, diffuser et visionner des contenus sexuels dès lors qu'ils sont produits et distribués de façon consensuelle»

Le réseau social X (ex-Twitter) autorise officiellement depuis lundi la publication de contenus à caractère érotique et pornographique sur sa plateforme. Elle en regorgeait déjà depuis de nombreuses années.

La plateforme appartenant à Elon Musk annonce officiellement que les contenus pornographiques et érotiques sont autorisés sur X (ex-twitter).

