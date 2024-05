«Les employés de La Poste risquent de partir chez Easyjet»

La Poste a annoncé qu'elle allait réduire à 600 le nombre de ses guichets en 2028. Il y en avait plus de 3000 il y a 20 ans. Une situation logique alors que la société se numérise et que l'envoi de lettres chute. Mais quid de la fonction «sociale» de l'entreprise? Un expert en économique publique répond à nos questions.

Nouveau coup dur pour le service public: mercredi matin, La Poste annonçait qu'elle allait encore supprimer des centaines de bureaux de poste ces prochaines années. D'ici à 2028, le nombre de guichets devrait tomber à 600. A titre de comparaison, La Poste comptait encore plus de 1300 bureaux en 2016, et plus de 3000 il y a 20 ans. Une situation qui s'explique par le changement des habitudes des utilisateurs: l'envoi de lettres et les paiements au guichet sont en chute libre, conséquence directe de la numérisation de la société. Logiquement, la fréquentation dans les bureaux a baissé de 35% en 8 ans.