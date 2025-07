Le nouveau Model Y de Tesla (à droite) s'impose en tête des ventes. Image: Yannick Brossard / Imago, montage watson

Voici les voitures électriques les plus vendues en Suisse

Les Suisses achètent moins de Tesla, mais globalement plus de voitures électriques. Sur les six premiers mois de cette année, un nombre impressionnant de nouveaux modèles se sont par ailleurs imposés dans le hit-parade des ventes.



Au premier semestre 2025, 23 000 nouvelles voitures électriques ont été mises en circulation en Suisse. Une augmentation de 8,5% par rapport à la même période un an plus tôt. Ainsi, cette année, une voiture de tourisme sur cinq nouvellement immatriculée était entièrement électrique.

Tesla domine mais perd en popularité

Le parc compte désormais 234 000 véhicules, ce qui ne représente toutefois qu'à peine 5% de la catégorie tourisme. Jusqu'ici, tout va bien. Mais quels sont les engins les plus convoités?



Comme à l'accoutumée ces dernières années, le Model Y de Tesla occupe la tête du classement semestriel, et de loin. Mais les affaires ne sont plus aussi florissantes pour l'entreprise d'Elon Musk. Sur un marché globalement en croissance, les ventes de Model Y ont reculé de 41%.

La Model 3, pourtant la plus vendue dans notre pays il y a quelques années, enregistre même une baisse de 48%. Elle ne figure plus parmi les dix électriques les plus populaires. Les modèles S et X sont, eux, même sortis du top 50.

Le groupe Volkswagen a le vent en poupe

Six voitures du top 10 et douze du top 25 sortent des usines Volkswagen. Au total, cette année, presque une nouvelle voiture sur trois provient d'une marque du groupe allemand en Suisse: Skoda, Audi, Cupra ou Porsche.

Davantage que les autres, Skoda semble avoir trouvé son rythme de croisière, tandis que Tesla donne l'impression de manquer de batterie. Par rapport au premier semestre 2024, ses nouvelles immatriculations ont presque diminué de moitié dans le pays (-46%). Dans le segment de l'électrique, le constructeur américain, autrefois dominant, détient une part d'environ 13%.

Ce recul n'est cependant pas totalement inattendu. La gamme de modèles des Américains reste restreinte et le choix ne cesse de croître chez la concurrence.

Conséquence: BMW, Renault-Nissan-Mitsubishi et Hyundai-Kia se rapprochent de la pionnière. Juste derrière avec ses marques Volvo et Polestar, le chinois Geely a dépassé des noms connus, tels que Mercedes, Ford et Toyota. Le leader mondial du marché, le chinois BYD, demeure en retrait en Suisse. De janvier à juin, il ne s'en est immatriculé «que» 132, contre 2907 pour Tesla et 7651 pour le groupe VW.

Beaucoup de petits nouveaux

Par rapport à l'an dernier, neuf nouveaux venus ont fait leur apparition dans le top 25. Cela montre à quel point les constructeurs lancent rapidement des modèles électriques. Objectif: se conformer aux limites plus strictes imposées par l'Union européenne en matière de CO₂. Les Skoda Elroq, Renault 5 et Audi Q6 connaissent des débuts particulièrement prometteurs.

Autre constat: les dernières-nées de Skoda et d'Audi se vendent actuellement mieux chez nous que les véhicules de la marque principale, VW. Mais cela s'explique aussi par le cycle des modèles. Les deux sociétés-filles ont récemment commercialisé des nouveautés, alors que, chez VW, plusieurs modèles ont déjà quelques années d'existence. A l'avenir, des voitures plus petites et plus abordables, les VW ID.1 et ID.2, ainsi que les ID.3 et ID.4 redessinées pourraient offrir un coup de boost aux ventes de la marque historique allemande.

Les plus populaires en Suisse (de janvier à juin)

10ème rang: Porsche Macan (nouveauté) 714 nouvelles immatriculations au premier semestre 2025. Image: Porsche

9ème rang: Volvo EX30 714 nouvelles immatriculations au premier semestre 2025 (–52% comparé à la même période en 2024). Image: Shutterstock

8ème rang: VW ID.3 722 nouvelles immatriculations au premier semestre 2025 (24% de moins qu'un an auparavant). Image: vw

7ème rang: Audi Q6 (nouveauté) 736 nouvelles immatriculations au premier semestre 2025. Image: audi

6ème rang: Renault 5 (nouveauté) 879 nouvelles immatriculations au premier semestre 2025. Image: Yannick Brossard

5ème rang: BMW iX1 929 nouvelles immatriculations au premier semestre 2025 (+31% comparé au premier semestre 2024). Image: bmw

4ème rang: Skoda Elroq (nouveauté) 984 nouvelles immatriculations au premier semestre 2025. Image: Skoda

3ème rang: Audi Q4 989 nouvelles immatriculations au premier semestre 2025 (–3% comparé à 2024). Image: AUDI AG

2ème rang: Skoda Enyaq 1139 nouvelles immatriculations au premier semestre 2025 (22% de moins que sur la même période en 2024). Image: skoda

1er rang: Tesla Model Y 2246 nouvelles immatriculations au premier semestre 2025 (–41% en comparaison annuelle). Image: imago

La Model Y a été immatriculée 2246 fois précisément de janvier à juin. Cela lui suffit amplement pour trôner à la première place. A la même période, il y a un an, on comptait néanmoins 3837 mises en circulation. Autre conséquence de ce recul considérable (-41%): le SUV électrique de Tesla n'est plus la voiture la plus vendue en Suisse.

L'ancien best-seller de Tesla, le Model 3, a quant à lui chuté à la 12e place. La part du fabricant américain sur l'ensemble du marché automobile suisse s'est réduite à plus de 2% sur le premier semestre, alors qu'elle était de 5% en 2024.



