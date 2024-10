X règle ses amendes au Brésil sur le mauvais compte

Le milliardaire avait crié à la «censure» et taxé le magistrat de «dictateur», le comparant même à Voldemort, le méchant de la saga Harry Potter. Mais Elon Musk s'est fait plus discret sur le sujet ces derniers jours et X s'est montré disposé à remplir les exigences nécessaires pour que la suspension soit levée.

Harcèlement sexuel: Nicolas Bedos risque un an de prison

Le fils de Guy Bedos est actuellement jugé à Paris pour agressions et harcèlement sexuels. Il risque un an de prison avec sursis.

Jugé pour agressions et harcèlement sexuels sur trois femmes entre 2018 et 2023, l'acteur et réalisateur français Nicolas Bedos s'est défendu d'être un «agresseur sexuel» jeudi au tribunal de Paris. Le ministère public a requis un an de prison avec sursis à son encontre.