Cette croisière érotique promet des activités d'un nouveau genre en pleine mer Méditerranée. Image: SIMON WOHLFAHRT / AFP / Unsplash

Il y a 3 règles pour profiter de cette croisière érotique en Méditerranée

En juin 2026, une croisière érotique en Méditerranée proposera fêtes, bals masqués et workshops, le tout avec des règles de conduite bien précises.

Plus de «Société»

Un article de

La société britannique Killing Kittens prévoit d’organiser une croisière à thème érotique, destinée aux couples et aux femmes voyageant seules, du 9 au 16 juin 2026. Ce voyage de luxe de sept jours à travers la Méditerranée passera par des destinations comme Barcelone, Monte-Carlo et Portofino, avec un programme à bord axé sur les rencontres, les bals masqués et des «playrooms» (espaces de jeu).

Un environnement festif, respectueux et décent

Le prix d’une cabine commence à environ 5500 euros (5150 francs). Les couples souhaitant une suite pour deux devront dépenser jusqu’à 13 700 euros(12 750 francs). L’événement se déroulera à bord d’un navire de luxe de la flotte Azamara, pouvant accueillir jusqu’à 700 passagers.

Selon les organisateurs, déjà connus à Londres pour leurs événements à thème érotique, cette croisière ne se limite pas à des expériences sexuelles. L’accent est mis sur le plaisir et l’autodétermination des femmes. «Le respect et la décence nous tiennent à cœur», a déclaré la fondatrice Emma Sayle au journal britannique Metro. Dans un blog, elle ajoute:

«C'est bien plus important que juste du sexe, comme beaucoup pourraient le penser»

L'«Azamara Quest»: un navire de la compagnie Azamara sillonnera bientôt la Méditerranée pour une croisière érotique. Image: AP

Des règles strictes à bord

Le concept de cette croisière repose sur des règles strictes. L’accent est mis avant tout sur le consentement et la sécurité des passagers. L’offre s’adresse exclusivement aux couples et aux femmes voyageant seules, les hommes célibataires n'y sont pas autorisés.

Les hommes ne peuvent accéder aux «playrooms» qu'accompagnés d’une femme. L’honnêteté dans les relations de couple et la communication des désirs des partenaires sont de mise, tandis que les comportements intrusifs ou inappropriés ne sont pas tolérés. Une équipe de sécurité à bord veillera au respect des règles.

Ce qui se passe à bord, reste à bord: la société organisatrice énonce trois principes fondamentaux sur son site internet, valables pour tous les participants:

La vie privée.

La confidentialité.

La discrétion.

Toute personne ne respectant pas ces principes, par exemple en divulguant des informations sur d’autres passagers ou enfreignant le code vestimentaire, s’expose à des amendes, des avertissements ou même à une exclusion de la croisière.

Des événements variés et un code vestimentaire

Un code vestimentaire précis est exigé. Comme l'explique Sayle dans Metro:

«Il y a des espaces spécifiques à bord où les vêtements sont optionnels, pour ceux qui souhaitent faire du nudisme»

En revanche, lors des soirées, les tenues doivent respecter le thème du jour.

«Pour la "White Party", tout le monde est en blanc. Pour le bal masqué, c’est smoking noir et robes de bal avec masque. Pour les "créatures de la nuit", place aux déesses et aux nymphes, l'occasion idéale pour se déguiser. La journée, on peut s'habiller en tenue de plage ou de sortie, et la nuit, c'est latex et cuir façon bdsm.»

En journée, les passagers peuvent profiter d’activités de croisière classique: excursions en ville, programmes de wellness, gastronomie et détente au bord de la piscine de luxe du navire. Des workshops sur l'amour, le couple et la sexualité sont également proposés, avec par exemple comme titres «Poser ses limites et comprendre les dynamiques de pouvoir» ou «Relations et connexion».

Traduit de l'allemand par Anne Castella