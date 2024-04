Trois nouveautés de Whatsapp sur Android

En bas plutôt qu'en haut: WhatsApp a déplacé la barre de navigation dans sa messagerie. Ce qui devrait réjouir les utilisateurs d'Android.

Pour unifier l'apparence de leur messagerie, les développeurs de WhatsApp ont annoncé sur X avoir déplacé la barre de navigation du système Android.

Ainsi, dans les versions plus récentes, la barre n'apparaît plus en haut de l'écran, mais en bas, comme dans la version iOS. Cela devrait permettre d'atteindre plus facilement les éléments de menu «Discussions», «Actus» (anciennement «Statut»), «Communautés» et «Appels» avec le pouce.

Nouvelle couleur d'arrière-plan

Dans la version actuelle 2.24.6.77, WhatsApp a également ajusté les couleurs. La barre de navigation apparaîtra désormais sur fond blanc. Jusqu’à présent, c'était le vert bien reconnaissable de WhatsApp qui dominait. Mais selon les concepteurs, ce nouveau look doit être plus agréable pour les yeux.

L'icône de l'appareil photo, l'icône de recherche et le menu à trois points typique d'Android restent toujours dans la zone supérieure de l'application. Ces symboles devraient également apparaître sur un fond blanc avec la mise à jour.

Les utilisateurs d'Android pourront télécharger la version mise à jour dans les semaines à venir.

Le cœur, tout un symbole

Il y a quelques jours à peine, WhatsApp a en outre annoncé l'apparition d'une fonctionnalité dite de favoris. Il sera possible de marquer d'un cœur les contacts et les groupes dans l'onglet Appels afin de pouvoir les retrouver plus rapidement.

À l'avenir, les contacts sélectionnés devraient alors apparaître dans une section distincte de l'onglet Appels, constamment située en haut de l'écran.

Contrairement à la modification de la barre de navigation, cette fonction n'est pour l'instant disponible que dans la version bêta de WhatsApp pour Android (mise à jour 2.24.7.18). Certains «bêta-testeurs» sur iOS ont cependant aussi signalé cette nouveauté dans leur application. (sha)

(Adaptation française: Valentine Zenker)