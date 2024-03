Attention à cette arnaque sur WhatsApp si vous avez un enfant

Les arnaqueurs sont toujours plus malins et montent des combines de plus en plus rusées et subtiles.

Il ne se passe pas une semaine sans qu'on reçoive au moins une tentative de phishing (hameçonnage en français). Et elles sont nombreuses: il y avait les prétendument jolies jeunes femmes qui nous draguent ou ceux qui nous veulent nous offrir un travail pour finalement nous plumer.

Mais selon Béatrice Kübli, de la Prévention Suisse de la Criminalité, citée par le quotidien 24 Heures ce mercredi:

«Les gens commencent à être sensibilisés à l’existence de ces cyberarnaques. Les nouveaux scénarios ont pour but de stresser la personne attaquée. Sous pression, elle risque de réagir de manière plus émotionnelle»

C'est ainsi que de nouveaux scénarios ont vu le jour. Notamment celui ou une personne vous appelle et vous choque:

«Monsieur, votre fils est aux urgences, sa carte d'assurance maladie ne marche pas, on a besoin que vous débloquiez de l'argent pour son opération»

La méthode de cette arnaque est toujours la même. Le message crée le choc et l'effroi provoquant un état de stress chez la victime et «la solution» proposée (donner de l'argent) intervient rapidement après le choc émotionnel. Même si le scénario change parfois (un médecin, un avocat, ou la police), le principe est le même, vous placer dans une situation de stress émotionnel.

Mais au-delà de ces «appels chocs», on constate une recrudescence d'arnaques sur WhatsApp: le faux message de la fille ou du fils. Il peut ressembler à ceci:

Coucou maman, c’est moi. J’ai eu un problème avec mon téléphone. Envoie-moi un message WhatsApp ici le plus vite possible. Je pourrais te répondre après, parce que je n’ai plus de crédit.

Ou à cela:

Salut, papa. On m’a volé mon téléphone, voici mes nouvelles coordonnées, teste-les sur WhatsApp.

Le principe est très simple. Une fois le numéro enregistré, votre prétendu enfant évoque un problème, évidemment vous voudrez l'aider et l'escroc essayera de vous soutirer de l'argent, par exemple via Twint.

Ça tombe sous le sens, mais on l'oublie vite dans ces cas de tensions émotionnelles, ce qui est l'objectif de ce genre d'arnaques:

«Il faut toujours vérifier l’information avant d’agir, en appelant le numéro qu’on utilise habituellement pour parler à ses enfants» Béatrice Kübli citée par 24 heures

Elle donne le même conseil dans le cas très perturbant des appels chocs:

«Il faut raccrocher, même si c’est impoli, et rappeler le numéro habituel. Dans certains cas, l’escroc prétend vous passer votre enfant et il vous fait écouter une personne qui pleure et qui pourrait être n’importe qui.» Béatrice Kübli